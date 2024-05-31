nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Из Тюмени назначили дополнительные поезда на лето

Из Тюмени назначили дополнительные поезда на лето

31 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI
Из Тюмени в летний период будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

В связи с повышенным спросом на билеты, компания запустит составы по самым популярным направлениям: Тюмень — Анапа –Тюмень и Тюмень — Новый Уренгой — Тюмень. Билеты до конца августа уже можно приобрести на сайте РЖД.

Кроме того, на СвЖД запустят дополнительные поезда из Екатеринбурга и Нового Уренгоя в Анапу.

«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В целом на летний период в расписании холдинга „РЖД“ предусмотрено 135 пар поездов из разных городов страны в направлении юга России. Они совершат более 30 тысяч рейсов», — подчеркнули в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Ранее «Наш город» сообщал, что цена на билеты в поезда Тюменской области увеличилась на 30%.

Читайте также:
Цены на авиабилеты из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%Из-за штормового предупреждения в Тюмени и Тобольске отменили речные прогулкиUtair запускает новые рейсы из Тюмени в Минводы
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Путешествия#Летний отдых#Поезд
Подпишитесь
Почти метр за 10 дней: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 03:50
Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара
Сегодня, 08:49
Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ
Сегодня, 04:53
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
Сегодня, 01:00
Правда или ложь? Проверьте свои знания и интуицию в тесте об окружающем мире
Сегодня, 05:34
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслана Кухарука?
Вчера, 10:00
"