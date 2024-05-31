Из Тюмени назначили дополнительные поезда на лето

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В связи с повышенным спросом на билеты, компания запустит составы по самым популярным направлениям: Тюмень — Анапа –Тюмень и Тюмень — Новый Уренгой — Тюмень. Билеты до конца августа уже можно приобрести на сайте РЖД.
Кроме того, на СвЖД запустят дополнительные поезда из Екатеринбурга и Нового Уренгоя в Анапу.
«В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть отдельные багажные купе; вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В целом на летний период в расписании холдинга „РЖД“ предусмотрено 135 пар поездов из разных городов страны в направлении юга России. Они совершат более 30 тысяч рейсов», — подчеркнули в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее «Наш город» сообщал, что цена на билеты в поезда Тюменской области увеличилась на 30%.