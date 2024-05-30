Журналисты посетили значимые объекты ремонтной кампании УСТЭК

По результатам прошедшего отопительного периода и чтобы еще больше повысить качество услуг теплоснабжения для жителей города, УСТЭК откорректировали план ремонтов и взяли в работу дополнительные участки, которые по результатам прохождения прошедших отопительных периодов являются наиболее приоритетными для повышения надежности теплоснабжения. Изначально был запланирован ремонт и реконструкция 35 линейных объектов теплоснабжения и замена в общей сложности порядка 10 км теплотрасс. Благодаря сложившейся экономии УСТЭК в настоящее время планирует выполнить реконструкцию и ремонт дополнительных объектов, увеличив их количество до 56. Это позволит увеличить протяженность замены тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения до 17 км. Данные дополнительные объемы не являются окончательными и могут быть скорректированы по результатам анализа выполняемых работ и ориентировочной стоимости их выполнения.