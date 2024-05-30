Журналисты посетили значимые объекты ремонтной кампании УСТЭК

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Виталий Данилов и представители средств массовой информации увидели, как проходит реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. 50 лет Октября и капитальный ремонт участка тепломагистрали №5 по ул. Максима Горького.
На 50 лет Октября проходит реконструкция тепловой сети диаметром 325 мм и протяженностью 384 метра. Это очень важное мероприятие для города, потому что позволит обеспечить надежность теплоснабжения в его центральной части. Работы в тепловых камерах по замене оборудования планируется провести в течение 3-5 дней без длительного отключения теплоснабжения у потребителей. С 21 по 24 июня по ул. Профсоюзная будет перекрыто движение транспортных средств. Окончание технологической части работ запланировано на 11 июля, а благоустройство завершится до 30 июля, — рассказала директор по капитальному строительству и ремонту Вера Маторыгина.
Что касается участка тепломагистрали № 5 на ул. Максима Горького, то здесь расположена сеть, уже утратившая свой ресурс, поэтому необходимо заменить более 500 метров тепловых сетей. От данного участка зависит надежность теплоснабжения района улиц 50 лет Октября и Максима Горького. Ремонт этого участка проходит одновременно с гидравлическими испытаниями. На время производства работ будет отключено 24 жилых дома и 2 административных здания. Для проведения работ потребуется перекрытие автотранспортного движения по ул. Максима Горького — с 07 июня по 10 июня, по ул. 30 лет ВЛКСМ — с 15 мая по 24 июня.
По результатам прошедшего отопительного периода и чтобы еще больше повысить качество услуг теплоснабжения для жителей города, УСТЭК откорректировали план ремонтов и взяли в работу дополнительные участки, которые по результатам прохождения прошедших отопительных периодов являются наиболее приоритетными для повышения надежности теплоснабжения. Изначально был запланирован ремонт и реконструкция 35 линейных объектов теплоснабжения и замена в общей сложности порядка 10 км теплотрасс. Благодаря сложившейся экономии УСТЭК в настоящее время планирует выполнить реконструкцию и ремонт дополнительных объектов, увеличив их количество до 56. Это позволит увеличить протяженность замены тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения до 17 км. Данные дополнительные объемы не являются окончательными и могут быть скорректированы по результатам анализа выполняемых работ и ориентировочной стоимости их выполнения.