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Posted 30 мая, 07:59

Published 30 мая, 07:59

Modified 30 мая, 08:01

Updated 30 мая, 08:01

«Вы — настоящий патриот Югры»: Моор высказался о Наталье Комаровой

30 мая 2024, 07:59

Губернатор Моор поблагодарил Наталью Комарову за многолетнее сотрудничество

Сюжет
Руслан Кухарук
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил слова благодарности за многолетнее сотрудничество ушедшей в отставку Наталье Комаровой.
«Наталья Владимировна, 14 лет Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Вы — настоящий патриот Югры. Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество», — сообщил Моор в своем тг-канале.

Об уходе с поста губернатора Югры Наталья Комарова объявила сегодня, 30 мая. Глава ХМАО сообщила, что переходит на другую работу. В должности губернатора она проработала 14 лет — ее полномочия истекали в 2025 году.

68-летняя Наталья Комарова занимала пост губернаторы ХМАО с 2010 года. Она сменила Александра Филиппенко, который был первым главой округа с 1991 по 2010 годы. Наталья Комарова оставалась единственной женщиной-губернатором в России после отставки ее коллеги Светланы Орловой, губернатора Владимирской области, в 2018 году.

По информации инсайдеров, ведущий нефтяной регион России может возглавить мэр Тюмени Руслан Кухарук. Источники сообщают, что на этой неделе Кухарук провел в Москве встречу с руководством администрации президента РФ для завершения согласования его кандидатуры в качестве главы Югры. Сегодня же он примет участие во встрече Комаровой с политэлитами автономного округа.

По информации источников, имя нового преемника Комаровой станет известно сегодня.

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