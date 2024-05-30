Все-таки уйдет? Мэр Тюмени Кухарук может занять кресло губернатора ХМАО

По данным тг-канала «Тайная политика», Наталья Комарова покинет свой пост в течение нескольких недель. Кандидатом на ее место называется действующий мэр Тюмени Руслан Кухарук. Прямо сейчас подбирают «тепленькое местечко». А Кухарук в неформальных разговорах признается соратникам, что рад, что ему не придется покидать «большую Тюменскую область» и руководить каким-то совершенно незнакомым регионом», — сообщает «Тайная политика».