Все-таки уйдет? Мэр Тюмени Кухарук может занять кресло губернатора ХМАО

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По данным ряда тг-каналов, мэр Тюмени будет назначен на кресло губернатора Югры в ближайшее время. Действующий глава региона Наталья Комарова уходит в отставку.
«Уже и бумаги все подписаны. И да, Кухарук — основной претендент. Максим Афанасьев будет назначен на должность мэра Тюмени, в Тобольск отправится руководитель ГУС ТО Павел Перевалов», — пишет тг-канал Наше ЛукоМоорьЕ.
По данным тг-канала «Тайная политика», Наталья Комарова покинет свой пост в течение нескольких недель. Кандидатом на ее место называется действующий мэр Тюмени Руслан Кухарук. Прямо сейчас подбирают «тепленькое местечко». А Кухарук в неформальных разговорах признается соратникам, что рад, что ему не придется покидать «большую Тюменскую область» и руководить каким-то совершенно незнакомым регионом», — сообщает «Тайная политика».
По информации инсайдеров, в Югру мэр Тюмени отправится сегодня, 30 мая.
«Он пропустит заседания Тюменской облдумы и думы Тюмени, так как 30 мая улетит в командировку в ХМАО. Возможно, без обратного билета, так как в политтусовке со дня на день ждут официального заявления о переходе Руслана Николаевича на должность главы Югры», — сообщили источники Ура. Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что две недели назад инсайдеры сообщали, что Руслан Кухарук будет назначен на должность губернатора Кузбасса. Однако данные слухи не подтвердились — кресло врио главы Кемеровской области занял председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.