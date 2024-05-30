В центре Тюмени продают опасную клубнику из Киргизии

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Ягоду по сообщениям самих продавцов привозят из соседних республик — Кыргызстана и Азербайджана. За 350 граммов просят 200 рублей.
У продавцов при себе отсутствуют документы на продукцию, пишет ura.ru. Продавцы уверяют, что клубника прошла необходимые сертификации, но справки находятся у предпринимателя.
Помимо прочего, специалисты не рекомендуют покупать овощи, фрукты и ягоды вблизи дорог. Плоды могут впитывать опасные вещества от выхлопных газов, уверены эксперты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать дорогую клубнику.