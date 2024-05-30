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В центре Тюмени продают опасную клубнику из Киргизии

В центре Тюмени продают опасную клубнику из Киргизии

30 мая 2024, 17:48
Фото: 1MI
На городских улицах Тюмени стали продавать потенциально опасную клубнику. Одна из таких «точек» замечена вблизи торгового центра «Галерея Вояж».

Ягоду по сообщениям самих продавцов привозят из соседних республик — Кыргызстана и Азербайджана. За 350 граммов просят 200 рублей.

У продавцов при себе отсутствуют документы на продукцию, пишет ura.ru. Продавцы уверяют, что клубника прошла необходимые сертификации, но справки находятся у предпринимателя.

Помимо прочего, специалисты не рекомендуют покупать овощи, фрукты и ягоды вблизи дорог. Плоды могут впитывать опасные вещества от выхлопных газов, уверены эксперты.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени начали продавать дорогую клубнику.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ягоды#Здоровье
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