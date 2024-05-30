Пять автобусов в Тюмени поменяют маршрут

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Речь идет о маршрутах № 5, 45, 46, 54, 54д. Изменения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.
Транспорт будет объезжать перекрытые участки. В маршрут добавятся все остановки, которые есть на пути объезда.
Отметим, что получить информацию обо всех изменениях можно в приложении «Тюменский транспорт» и в справочной службе по номеру: 8-800-250-0722.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют центральную улицу из-за ремонта.