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Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Пять автобусов в Тюмени поменяют маршрут

Пять автобусов в Тюмени поменяют маршрут

30 мая 2024, 15:13
В Тюмени временно внесут изменения в схемы движения пяти автобусов. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о маршрутах № 5, 45, 46, 54, 54д. Изменения связаны со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

Транспорт будет объезжать перекрытые участки. В маршрут добавятся все остановки, которые есть на пути объезда.

Фото: Администрация Тюмени

Отметим, что получить информацию обо всех изменениях можно в приложении «Тюменский транспорт» и в справочной службе по номеру: 8-800-250-0722.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени перекроют центральную улицу из-за ремонта.

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