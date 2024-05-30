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Updated Сегодня, 13:31

Тюменский губернатор Моор поздравил Кухарука с назначением главой ХМАО

Моор напоследок опубликовал трогательные совместные фото с Кухаруком

30 мая 2024, 13:29
Фото: телеграмм-канал Александра Моора

Тюменский губернатор Моор поздравил Кухарука с назначением главой ХМАО

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Руслана Кухарука с назначением на должность исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа. В своих социальных сетях он также разместил кадры совместной работы с новоиспеченным губернатором.

Моор отметил, что, как грамотный управленец Кухарук состоялся именно в Тюмени. Здесь он заслужил любовь и доверия местных жителей.

«Уверен, опыт, полученный в Тюмени, Руслан Николаевич в полной мере реализует на новом посту. А Тюменская область и Югра продолжат развивать добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал губернатор.

Выпускник «школы губернаторов» Руслан Кухарук родился и вырос в югорском городе Урай. В Тюмень переехал для учебы в университете. Областную столицу он возглавлял на протяжении шести лет.

Фото: телеграмм-канал Александра Моора

Ранее «Наш город» сообщал, что президент России Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский округ.

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