Моор напоследок опубликовал трогательные совместные фото с Кухаруком

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Моор отметил, что, как грамотный управленец Кухарук состоялся именно в Тюмени. Здесь он заслужил любовь и доверия местных жителей.
«Уверен, опыт, полученный в Тюмени, Руслан Николаевич в полной мере реализует на новом посту. А Тюменская область и Югра продолжат развивать добрососедские отношения и взаимовыгодное сотрудничество», — сказал губернатор.
Выпускник «школы губернаторов» Руслан Кухарук родился и вырос в югорском городе Урай. В Тюмень переехал для учебы в университете. Областную столицу он возглавлял на протяжении шести лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что президент России Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский округ.