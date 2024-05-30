Гастробистро, отмеченное гидом Michelin, откроют в Тюмени

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Московское заведение «Техникум» было рекомендовано экспертами к посещению. Заведение специализируется на европейской кухне. Средний чек составляет 2800 рублей. В меню представлены как классические супы, закуски, паста, бургеры, так и авторские блюда. В Москве гастробистро пользуются большой популярностью, поэтому столики приходится бронировать заранее.
Известно, что реализацией запуска нового ресторана в Тюмени будет заниматься совместно с федеральной сетью ресторанная компания «МаксиМ». Объем инвестиций и дата открытия не разглашаются.
Также в этом году, в июле, в Тюмени «МаксиМ» запустит в работу «Минисыроварню» (заведение российского ресторатора Аркадия Новикова), в 2025 году — еще один ресторан московского альянса White Rabbit Family «Горыныч».
Ресторатор Алексей Трунев отмечает, что в Тюмени сегодня ниша для федеральных игроков рынка остается свободной.
«Тот факт, что в Тюмень заходит все больше федеральных игроков, говорит об активном росте рынка общепита. Если говорить о наполненности рынка, то городу не хватает концептуальных заведений, к которым можно отнести и заведения WRF. В ближайшие годы мы увидим противоборство традиционных концепций в виде грузинской, паназиатской кухни и заведений новой формации. За показатель успешности заведений будут голосовать рублем сами тюменцы», — сообщил Трунев РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в ближайшее время откроется новый азиатский бар. Там будут подавать традиционные корейские и японские десерты, напитки с тапиокой и джус-боллами.