Экс-главу ХМАО Комарову могут вызвать в суд по иску тюменского общественника

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«Нашему городу» Юрий Рябцев рассказал, что его апелляция в суде прошла успешно, теперь он требует проведения лингвистической экспертизы слов Комаровой, которая, будучи на посту губернатора ХМАО заявила о неготовности региональных властей к СВО — «эта война нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир». В этих словах общественник усмотрел дискредитацию ВС РФ.
Рябцев также пояснил, что от намеченного пути — привлечь Комарову к ответственности, он не отступит. Общественник надеется, что лингвистическая экспертиза, которую он запросил, поможет доказать наличие факта преступления, за которое был осужден уже не один россиянин.
«В Нижневартовском городском суде привлекли 27 человек по этой статье, из них 7-8 за употребление слова из пяти букв. А тут их начальник отказывается привлекать за слово из 5 букв, подозрительно», — заявил мужчина.
Первое заседание по делу Комаровой пройдет 13 июня в Нижневартовском городском суде ХМАО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отставку по собственному желанию до окончания срока полномочий.