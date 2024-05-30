nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Тюменский общественник оспорил отказ от возбуждения уголовного дела на Комарову.

Экс-главу ХМАО Комарову могут вызвать в суд по иску тюменского общественника

30 мая 2024, 13:28
Фото: 1MI
Тюменский общественник оспорил отказ от возбуждения уголовного дела на Комарову.
Ранее суд отказал в возбуждении дела на уже бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову. Однако тюменский общественник Юрий Рябцев, написавший на нее заявления за слова об СВО, оспорил это решение и Комарова все же предстанет перед судом.
Сюжет
Суд

«Нашему городу» Юрий Рябцев рассказал, что его апелляция в суде прошла успешно, теперь он требует проведения лингвистической экспертизы слов Комаровой, которая, будучи на посту губернатора ХМАО заявила о неготовности региональных властей к СВО — «эта война нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир». В этих словах общественник усмотрел дискредитацию ВС РФ.

Фото: vartovgor--hmao.sudrf.ru

Рябцев также пояснил, что от намеченного пути — привлечь Комарову к ответственности, он не отступит. Общественник надеется, что лингвистическая экспертиза, которую он запросил, поможет доказать наличие факта преступления, за которое был осужден уже не один россиянин.

«В Нижневартовском городском суде привлекли 27 человек по этой статье, из них 7-8 за употребление слова из пяти букв. А тут их начальник отказывается привлекать за слово из 5 букв, подозрительно», — заявил мужчина.

Первое заседание по делу Комаровой пройдет 13 июня в Нижневартовском городском суде ХМАО.

«Вы — настоящий патриот Югры»: Моор высказался о Наталье Комаровой
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отставку по собственному желанию до окончания срока полномочий.

#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Наталья Комарова#Юрий Рябцев
Подпишитесь
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслана Кухарука?
Сегодня, 10:00
Свободное кресло! Кто, как и когда будет выберет нового мэра Тюмени?
Сегодня, 12:14
Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать
Сегодня, 07:53
В Тюменской области изменится график выплат пенсий и пособий в июне 2024 года
Сегодня, 01:00
Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд
Сегодня, 09:15
Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть
Сегодня, 03:59
"