Экс-главу ХМАО Комарову могут вызвать в суд по иску тюменского общественника

«Нашему городу» Юрий Рябцев рассказал, что его апелляция в суде прошла успешно, теперь он требует проведения лингвистической экспертизы слов Комаровой, которая, будучи на посту губернатора ХМАО заявила о неготовности региональных властей к СВО — «эта война нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир». В этих словах общественник усмотрел дискредитацию ВС РФ.