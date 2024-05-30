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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Библиотеки нового формата привлекают детей и молодежь

Библиотеки нового формата привлекают детей и молодежь

30 мая 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
В России более 100 000 библиотек. В рамках национального проекта «Культура» происходит обновление этих учреждений, включающее ремонт помещений, пополнение книжного фонда и современное техническое оснащение.

Библиотеки нового формата называют модельными. В них проводятся бесплатные мероприятия, которые привлекают большое количество новых посетителей, пишет newkhakasiya.online.

Недавно была отремонтирована библиотека в поселке Каланчак Херсонской области. Этот объект пользуется большой популярностью среди местного населения — каждый десятый житель поселка посещает местную библиотеку. В ходе модернизации книжный фонд учреждения был обновлен и дополнен книгами на русском языке.

В Самаре была открыта после ремонта Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской. В здании библиотеки представлены арт-объекты, выполненные по чертежам Леонардо да Винчи, а также установлен электронный терминал для поиска и сдачи книг.

Новольвовская сельская библиотека №7 в Тульской области привлекает не только жителей Новольвовска, но и читателей из соседних сел и городов. В учреждении проводятся различные культурные мероприятия, в том числе выставки работ местных художников.

Если раньше посетителями библиотек были преимущественно люди старшего возраста, то к библиотекам нового формата проявляют интерес представители более молодых поколений.

Напомним, что 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек.

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