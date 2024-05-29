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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Тюмени на День города прогремит таинственный праздничный салют

Все-таки постреляют! В Тюмени на День города пообещали таинственный праздничный салют

29 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI

В Тюмени на День города прогремит таинственный праздничный салют

В Тюмени, по информации анонимных источников, все же прогремит праздничный салют на День города. Пока эту информацию подтвердили в администрации, но место и дата проведения пуска фейерверков тоже не разглашается.

Информацию о том, что салют все-таки состоится передает портал «72.ru», ссылаясь на городскую администрацию.

По сообщениям представителей мэрии, салют станет частью празднования Дня города и присвоения Тюмени статуса «Город трудовой доблести». Пока что информацию о том, где и когда запустят салют не сообщают, но при этом обещают, что это станет известно позже.

Напомним, что праздничные салюты в Тюмени отменяют второй год на все праздники. Так, запуска фейерверков не было и на 1 и 9 мая.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Салют#Праздники#Праздник#День города
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