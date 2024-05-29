Все-таки постреляют! В Тюмени на День города пообещали таинственный праздничный салют

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Информацию о том, что салют все-таки состоится передает портал «72.ru», ссылаясь на городскую администрацию.
По сообщениям представителей мэрии, салют станет частью празднования Дня города и присвоения Тюмени статуса «Город трудовой доблести». Пока что информацию о том, где и когда запустят салют не сообщают, но при этом обещают, что это станет известно позже.
Напомним, что праздничные салюты в Тюмени отменяют второй год на все праздники. Так, запуска фейерверков не было и на 1 и 9 мая.