Вражда с малых лет: Тюмень стоит на пороге большого межнационального конфликта

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В последние годы в регионе обострились межнациональные конфликты, отношение к мигрантам и к людям иной национальности усугубляется с каждым происшествием, о котором становится известно широкой общественности. Причем возраст участников конфликта постепенно снижается.
Так, текущий год начался с известия о перестрелке в Зареке, участниками которой стали мигранты — уроженцы бывших советских республик. В результате ЧП один человек пострадал, иностранцев объявили в розыск, после чего их закрыли в СИЗО на время досудебного расследования.
Позже Тюмень шокировал случай с так называемой «бандой азербайджанцев», молодые люди избивали людей на улице и в торговых центрах, а происходящее записывали на видео. Сейчас они также находятся в СИЗО. Но в этом случае лишь один из фигурантов оказался совершеннолетним — ему исполнилось 18 как раз перед возбуждением уголовного дела.
А не так давно стало известно о конфликте в школе №9 на улице Шишкова, фигурантами которого стали школьники. Сообщалось, что дети мигрантов собираются в группы из 30 человек и травят сверстников, хамят учителям и родителям. Одна из родительниц рассказала «Нашему городу», что и ее ребенок подвергается нападкам группы, участники которой даже вымогают у сверстников деньги. Однако директор школы №9 Евгений Кальченко в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что не готов комментировать ситуацию. А заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев вовсе назвал рассказы о конфликте фейком и сослался на слова директора, заявившему ему о том, что никакого конфликта нет.
«В школе № 9 ни в первом, ни во втором корпусе за последние полгода не произошло ни одной драки между детьми. Не было зарегистрировано ни одного инцидента. Не только на территории учебного заведения, но и за его пределами. Все конфликтные ситуации пресекаются на корню», — сообщил Ганиев «Нашему Городу».
Редакция направляла официальный запрос в правоохранительные органы, но по сей день ответ не получен. А потому вопрос реальности конфликта пока остается открытым, так как официальных подтверждений тому получено не было.
Некоторые источники считают произошедшее провокацией. Так как уже ни раз в Тюменской области и других регионах России были зафиксированы эпизоды, когда бытовые конфликты выставлялись, как межнациональные и виновниками считали мигрантов или представителей других наций.
«В сети стало все больше попыток „раскачивания лодки“ в России на тему беспредела со стороны мигрантов. Эти истории требуют внимательного и осмотрительного подхода, объективности при подаче, чтобы и лиц, принимающих решения мотивировать и не допустить распространения межнациональной розни. Противник это тоже понимает и старается использовать обычные бытовые инфоповоды для нагрева ситуации. Даже очень уважаемые ресурсы становятся жертвами инфовбросов и невольно содействуют распространению деструктивного контента», — рассказал «Нашему городу» источник в правоохранительных органах.
Однако объективность и реальность некоторых происшествий отрицать сложно, хотя и в Тюмени несколько уличных стычек подавались, как «мигранты устроили кровавую потасовку», но позже оказывалось, что мигранты к произошедшему не имели никакого отношения. Так произошло с конфликтом в Ново-Патрушево, в ходе которого произошла массовая драка. В произошедшем обвинили мигрантов из Узбекистана, однако позже выяснилось, что группа ребят из пяти перепивших ненцев и одного татарина, сцепились языками с тремя другими (двое русских, один — узбек по национальности, гражданин России), началась перепалка. На помощь меньшей группе решили прийти находившиеся неподалёку двое выходцев с Северного Кавказа — оба граждане РФ.
Казалось бы, наиболее реальным показателем, на который не могут повлиять вбросы в соцсетях, может служить статистика. Однако не все источники показывают ее объективно, пряча за процентами реальные показатели преступности. А порою вовсе цифры берутся без ссылки на источник и их истинность вызывает серьезные вопросы.
В Тюменской области, по данным региональной прокуратуры в 2023 году мигранты совершили 552 преступления, а это 2,25% от всех совершенных правонарушений. Однако нельзя отрицать, что преступность среди мигрантов выросла — на 11,7%.
Как рассказал специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, проблему преступности среди мигрантов нельзя рассматривать однобоко. Эксперт говорит о том, что винить мигрантов в общем росте преступности в регионе неразумно, однако и отрицать существование проблемы в этой области нельзя.
«Одна из главных причин роста преступности — это пробелы в системе постановки мигрантов на учет и дефицит рабочих мест для них. Основные преступления мигрантов — кражи и наркотики. Эту проблему нужно решать законным путем. Однако сейчас все движется к тому, что мигранты или же просто иностранца можно обвинить в любом происшествии и получить широкую общественную поддержку, даже, если ситуация не соответствует действительности, такой расклад также нарушает права людей и недопустим», — рассказал «Нашему городу» Ковалев.
Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов также согласен с тем, что преступность среди мигрантов отчасти обусловлена безработицей и доверчивым характером иностранцев.
«Огромная проблема в том, что мигранты попадают в эту систему, когда им говорят, что они просто будут работать курьерами, доставлять пиццу, а потом оказывается, что они распространяют наркотики», — говорит Коженов.
Отметим, что в ответе на запрос «Нашего города» тюменские правоохранители сообщили, что на территории региона на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности среди мигрантов.
«Во взаимодействии с другими правоохранительными органами было проведено более 2 тысяч профилактических рейдов», — рассказали изданию в УМВД по Тюменской области.
Политолог Максим Дерябин также отмечает, что в последние 3-5 лет в регионе, и по стране в целом, ухудшились межнациональные отношения. Он также допускает, что многие эпизоды являются откровенной провокацией, однако важно понимать, что достаточно и реальных эпизодов вопиющих преступлений, совершенных мигрантами.
«Здесь одно подкрепляет другое. Но раньше у нас к мигрантам относились более нейтрально, пусть и пренебрежительно, именно в этом ключе и работали диаспоры, чтобы исключить и снизить давление на „своих“. Но ситуация изменилась, некоторые диаспоры в стране стали сверх законной меры помогать „своим“, что сразу вызвало ответную реакцию. А после теракта в московском „Крокусе“ конфликт стал разрастаться в геометрической прогрессии, из-за чего многие теперь готовы поверить любой истории с мигрантами без доказательств, что также может играть на руку заинтересованным лицам», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.
Изучающий межнациональные отношения психолог Петр Зосимов отмечает также, что на фоне разгорающегося конфликта, стирается разница между понятиями «мигрант» и «человек другой национальности».
«У нас в стране сейчас всех „неславян“ называют мигрантами. Хотя человек может иметь восточные корни, но уже во втором или третьем поколении проживать на территории России и иметь гражданство. Это крайне пугающая тенденция, ведь это фактически уже разжигание межнациональной розни, в которой страдают невиновные люди», — рассказал «Нашему городу» Зосимов.
Возвращаясь к случаю, произошедшему в тюменской школе №9, отметим, что сейчас неприязнь к лицам иной национальности проявляется в раннем возрасте. Детский психолог Наталья Наумова отмечает, что уроки толерантности в школах практикуются редко, а в некоторых случаях, им на смену приходит навязывание позиции неприязни к представителям другой нации.
«В тюменских школах 2010-х годов детям активно прививали толерантности, праздновался даже соответствующий день календаря. Сейчас я такого практически нигде не вижу, но замечаю в лексиконе детей оскорбительные выражения относящиеся к представителям другой нации. Зачастую позиция навязана социальными сетями и/или показана родителями некоторые из которых напрямую советуют своему ребенку не общаться с кем-то конкретным из-за его национальности. И таким образом разобщение людей у нас начинает зарождаться с малых лет», — рассказала корреспонденту «Нашего города» эксперт.
Она также отмечает, что такой подход родителей провоцирует не только негативное отношение их ребенка к представителям иной нации, но и сказывается на состоянии сверстников, которые такому отношению подвергаются. В частности, такое отношение может привести к всплескам агрессии и протестам со стороны отчуждаемого ученика.
Если допустить, что вбросы о межнациональных конфликтов — это организованная деятельность, то встает вопрос — кому это может быть выгодно. Источник редакции в правоохранительных органах отметил, что в условиях СВО информационные методы ведения борьбы могут быть выгодны именно противнику России. С допустимостью такого расклада событий согласился и политолог Дерябин.
«При таком раскладе наши люди будут выглядеть агрессорами, которые не принимают ничего чужого. Такое позиционирование вполне в интересах противника. Однако это лишь догадки, но уже даже первые лица государства отмечали, что российское общество, которое славится своей многонациональностью, пытаются разобщить», — отмечает эксперт.
Экономист Ирина Меняйлова акцентирует внимание на том, что экономика и политика неразрывны и имеют влияние друг на друга. А потому усугубление межнационального конфликта может сказаться и на экономике страны.
«Влияние на экономику межнациональных конфликтов — факт установленный. Мы уже видим, что обострилась ситуация с миграцией и отношения страны с бывшими республиками СССР. А потому возникновения межнациональной розни допускать нельзя», — сообщила «Нашему городу» Меняйлова.
Эксперты также отметили, что возникновение межнационального конфликта в России и регионах может существенно изменить уклад жизни в стране. А потому возникновения розни подобного рода допустить нельзя — каждый эпизод требует особого внимания и участия правоохранительных органов, которые смогут принять законное и обоснованное решение. А от народного суда стоит отказаться, чтобы вернуть не допустить перерастания неприязни к мигрантам к общей неприязни ко всем представителям другой нации и концентрироваться на сплочении общества, а не на его разобщении.