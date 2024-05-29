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В Тюменской области усугубляется межнациональный конфликт.

Вражда с малых лет: Тюмень стоит на пороге большого межнационального конфликта

29 мая 2024, 07:03
Фото: 1MI
В Тюменской области усугубляется межнациональный конфликт.

Тюмень стоит на пороге межнационального конфликта из-за ненависти к мигрантам

За последние 3 года отношение к мигрантам в регионе значительно ухудшилось. Причем конфликты на этой почве возникают не только у взрослых, но и у детей. Разбираемся, на чем основан конфликт и кто раскачивает лодку?

Межнациональные конфликты всех возрастов

В последние годы в регионе обострились межнациональные конфликты, отношение к мигрантам и к людям иной национальности усугубляется с каждым происшествием, о котором становится известно широкой общественности. Причем возраст участников конфликта постепенно снижается.

Так, текущий год начался с известия о перестрелке в Зареке, участниками которой стали мигранты — уроженцы бывших советских республик. В результате ЧП один человек пострадал, иностранцев объявили в розыск, после чего их закрыли в СИЗО на время досудебного расследования.

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Позже Тюмень шокировал случай с так называемой «бандой азербайджанцев», молодые люди избивали людей на улице и в торговых центрах, а происходящее записывали на видео. Сейчас они также находятся в СИЗО. Но в этом случае лишь один из фигурантов оказался совершеннолетним — ему исполнилось 18 как раз перед возбуждением уголовного дела.

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А не так давно стало известно о конфликте в школе №9 на улице Шишкова, фигурантами которого стали школьники. Сообщалось, что дети мигрантов собираются в группы из 30 человек и травят сверстников, хамят учителям и родителям. Одна из родительниц рассказала «Нашему городу», что и ее ребенок подвергается нападкам группы, участники которой даже вымогают у сверстников деньги. Однако директор школы №9 Евгений Кальченко в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что не готов комментировать ситуацию. А заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев вовсе назвал рассказы о конфликте фейком и сослался на слова директора, заявившему ему о том, что никакого конфликта нет.

«В школе № 9 ни в первом, ни во втором корпусе за последние полгода не произошло ни одной драки между детьми. Не было зарегистрировано ни одного инцидента. Не только на территории учебного заведения, но и за его пределами. Все конфликтные ситуации пресекаются на корню», — сообщил Ганиев «Нашему Городу».

Редакция направляла официальный запрос в правоохранительные органы, но по сей день ответ не получен. А потому вопрос реальности конфликта пока остается открытым, так как официальных подтверждений тому получено не было.

Некоторые источники считают произошедшее провокацией. Так как уже ни раз в Тюменской области и других регионах России были зафиксированы эпизоды, когда бытовые конфликты выставлялись, как межнациональные и виновниками считали мигрантов или представителей других наций.

«В сети стало все больше попыток „раскачивания лодки“ в России на тему беспредела со стороны мигрантов. Эти истории требуют внимательного и осмотрительного подхода, объективности при подаче, чтобы и лиц, принимающих решения мотивировать и не допустить распространения межнациональной розни. Противник это тоже понимает и старается использовать обычные бытовые инфоповоды для нагрева ситуации. Даже очень уважаемые ресурсы становятся жертвами инфовбросов и невольно содействуют распространению деструктивного контента», — рассказал «Нашему городу» источник в правоохранительных органах.

Однако объективность и реальность некоторых происшествий отрицать сложно, хотя и в Тюмени несколько уличных стычек подавались, как «мигранты устроили кровавую потасовку», но позже оказывалось, что мигранты к произошедшему не имели никакого отношения. Так произошло с конфликтом в Ново-Патрушево, в ходе которого произошла массовая драка. В произошедшем обвинили мигрантов из Узбекистана, однако позже выяснилось, что группа ребят из пяти перепивших ненцев и одного татарина, сцепились языками с тремя другими (двое русских, один — узбек по национальности, гражданин России), началась перепалка. На помощь меньшей группе решили прийти находившиеся неподалёку двое выходцев с Северного Кавказа — оба граждане РФ.

Источники в правоохранительных органах допускают, что известия о межнациональных конфликтах — раскачивание лодки со стороны «противника».Источники в правоохранительных органах допускают, что известия о межнациональных конфликтах — раскачивание лодки со стороны «противника».
Источники в правоохранительных органах допускают, что известия о межнациональных конфликтах — раскачивание лодки со стороны «противника».
Фото: 1MI
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Участие мигрантов в преступности

Казалось бы, наиболее реальным показателем, на который не могут повлиять вбросы в соцсетях, может служить статистика. Однако не все источники показывают ее объективно, пряча за процентами реальные показатели преступности. А порою вовсе цифры берутся без ссылки на источник и их истинность вызывает серьезные вопросы.

В Тюменской области, по данным региональной прокуратуры в 2023 году мигранты совершили 552 преступления, а это 2,25% от всех совершенных правонарушений. Однако нельзя отрицать, что преступность среди мигрантов выросла — на 11,7%.

Как рассказал специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, проблему преступности среди мигрантов нельзя рассматривать однобоко. Эксперт говорит о том, что винить мигрантов в общем росте преступности в регионе неразумно, однако и отрицать существование проблемы в этой области нельзя.

«Одна из главных причин роста преступности — это пробелы в системе постановки мигрантов на учет и дефицит рабочих мест для них. Основные преступления мигрантов — кражи и наркотики. Эту проблему нужно решать законным путем. Однако сейчас все движется к тому, что мигранты или же просто иностранца можно обвинить в любом происшествии и получить широкую общественную поддержку, даже, если ситуация не соответствует действительности, такой расклад также нарушает права людей и недопустим», — рассказал «Нашему городу» Ковалев.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов также согласен с тем, что преступность среди мигрантов отчасти обусловлена безработицей и доверчивым характером иностранцев.

«Огромная проблема в том, что мигранты попадают в эту систему, когда им говорят, что они просто будут работать курьерами, доставлять пиццу, а потом оказывается, что они распространяют наркотики», — говорит Коженов.

Отметим, что в ответе на запрос «Нашего города» тюменские правоохранители сообщили, что на территории региона на постоянной основе предпринимают комплексные меры по противодействию преступности среди мигрантов.

«Во взаимодействии с другими правоохранительными органами было проведено более 2 тысяч профилактических рейдов», — рассказали изданию в УМВД по Тюменской области.
Преступность среди мигрантов не так высока, как позиционируется некоторыми источниками. Однако этот показатель растет и требует вмешательства и активной работы правоохранителей.Преступность среди мигрантов не так высока, как позиционируется некоторыми источниками. Однако этот показатель растет и требует вмешательства и активной работы правоохранителей.
Преступность среди мигрантов не так высока, как позиционируется некоторыми источниками. Однако этот показатель растет и требует вмешательства и активной работы правоохранителей.
Фото: 1MI
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Как формируются вражда и неприязнь

Политолог Максим Дерябин также отмечает, что в последние 3-5 лет в регионе, и по стране в целом, ухудшились межнациональные отношения. Он также допускает, что многие эпизоды являются откровенной провокацией, однако важно понимать, что достаточно и реальных эпизодов вопиющих преступлений, совершенных мигрантами.

«Здесь одно подкрепляет другое. Но раньше у нас к мигрантам относились более нейтрально, пусть и пренебрежительно, именно в этом ключе и работали диаспоры, чтобы исключить и снизить давление на „своих“. Но ситуация изменилась, некоторые диаспоры в стране стали сверх законной меры помогать „своим“, что сразу вызвало ответную реакцию. А после теракта в московском „Крокусе“ конфликт стал разрастаться в геометрической прогрессии, из-за чего многие теперь готовы поверить любой истории с мигрантами без доказательств, что также может играть на руку заинтересованным лицам», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» эксперт.

Изучающий межнациональные отношения психолог Петр Зосимов отмечает также, что на фоне разгорающегося конфликта, стирается разница между понятиями «мигрант» и «человек другой национальности».

«У нас в стране сейчас всех „неславян“ называют мигрантами. Хотя человек может иметь восточные корни, но уже во втором или третьем поколении проживать на территории России и иметь гражданство. Это крайне пугающая тенденция, ведь это фактически уже разжигание межнациональной розни, в которой страдают невиновные люди», — рассказал «Нашему городу» Зосимов.
Разница между мигрантами и представителями других национальностей стирается на фоне межнациональных конфликтов.Разница между мигрантами и представителями других национальностей стирается на фоне межнациональных конфликтов.
Разница между мигрантами и представителями других национальностей стирается на фоне межнациональных конфликтов.
Фото: 1MI

Под удар попадают дети

Возвращаясь к случаю, произошедшему в тюменской школе №9, отметим, что сейчас неприязнь к лицам иной национальности проявляется в раннем возрасте. Детский психолог Наталья Наумова отмечает, что уроки толерантности в школах практикуются редко, а в некоторых случаях, им на смену приходит навязывание позиции неприязни к представителям другой нации.

«В тюменских школах 2010-х годов детям активно прививали толерантности, праздновался даже соответствующий день календаря. Сейчас я такого практически нигде не вижу, но замечаю в лексиконе детей оскорбительные выражения относящиеся к представителям другой нации. Зачастую позиция навязана социальными сетями и/или показана родителями некоторые из которых напрямую советуют своему ребенку не общаться с кем-то конкретным из-за его национальности. И таким образом разобщение людей у нас начинает зарождаться с малых лет», — рассказала корреспонденту «Нашего города» эксперт.

Она также отмечает, что такой подход родителей провоцирует не только негативное отношение их ребенка к представителям иной нации, но и сказывается на состоянии сверстников, которые такому отношению подвергаются. В частности, такое отношение может привести к всплескам агрессии и протестам со стороны отчуждаемого ученика.

Неприязнь со стороны сверстников может спровоцировать проявление агрессии со стороны ребенка.Неприязнь со стороны сверстников может спровоцировать проявление агрессии со стороны ребенка.
Неприязнь со стороны сверстников может спровоцировать проявление агрессии со стороны ребенка.
Фото: 1MI

Кто раскачивает лодку?

Если допустить, что вбросы о межнациональных конфликтов — это организованная деятельность, то встает вопрос — кому это может быть выгодно. Источник редакции в правоохранительных органах отметил, что в условиях СВО информационные методы ведения борьбы могут быть выгодны именно противнику России. С допустимостью такого расклада событий согласился и политолог Дерябин.

«При таком раскладе наши люди будут выглядеть агрессорами, которые не принимают ничего чужого. Такое позиционирование вполне в интересах противника. Однако это лишь догадки, но уже даже первые лица государства отмечали, что российское общество, которое славится своей многонациональностью, пытаются разобщить», — отмечает эксперт.
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К чему может привести межнациональный конфликт?

Экономист Ирина Меняйлова акцентирует внимание на том, что экономика и политика неразрывны и имеют влияние друг на друга. А потому усугубление межнационального конфликта может сказаться и на экономике страны.

«Влияние на экономику межнациональных конфликтов — факт установленный. Мы уже видим, что обострилась ситуация с миграцией и отношения страны с бывшими республиками СССР. А потому возникновения межнациональной розни допускать нельзя», — сообщила «Нашему городу» Меняйлова.

Эксперты также отметили, что возникновение межнационального конфликта в России и регионах может существенно изменить уклад жизни в стране. А потому возникновения розни подобного рода допустить нельзя — каждый эпизод требует особого внимания и участия правоохранительных органов, которые смогут принять законное и обоснованное решение. А от народного суда стоит отказаться, чтобы вернуть не допустить перерастания неприязни к мигрантам к общей неприязни ко всем представителям другой нации и концентрироваться на сплочении общества, а не на его разобщении.

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