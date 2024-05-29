Вражда с малых лет: Тюмень стоит на пороге большого межнационального конфликта

А не так давно стало известно о конфликте в школе №9 на улице Шишкова, фигурантами которого стали школьники. Сообщалось, что дети мигрантов собираются в группы из 30 человек и травят сверстников, хамят учителям и родителям. Одна из родительниц рассказала «Нашему городу», что и ее ребенок подвергается нападкам группы, участники которой даже вымогают у сверстников деньги. Однако директор школы №9 Евгений Кальченко в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что не готов комментировать ситуацию. А заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев вовсе назвал рассказы о конфликте фейком и сослался на слова директора, заявившему ему о том, что никакого конфликта нет.