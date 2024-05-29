В Тюменской области изменится график выплат пенсий и пособий в июне 2024 года

Posted Сегодня, 01:00
Published Сегодня, 01:00
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Прежде всего граждан просят учесть, что если день выплаты выпадает на выходной или праздничный день, то производится она накануне этого дня.
Уже 3 июня 2024 года через банки поступит тюменцам единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.
Также на банковскую карту придет пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
5 июня 2024 года жители региона получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
7 июня 2024 года пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие родители.
5, 10, 18, 21 июня 2024 года придет пенсия.
Если пенсию жители получают по почте, то она будет доставлена с 3 по 30 июня. Все будет зависеть от графика работы почтовых отделений.
В Социальном фонде напомнили, что начисление пособий и пенсий происходит в течение дня. Если средства не поступили на карту утром, то нужно дождаться окончания дня.
Также, тюменцам напомнили о том, что в июне их ждет один праздничный выходной — 12 июня. В этот день в стране отмечают День России.