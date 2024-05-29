В Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом

О завершении рассмотрения уголовного дела и вынесении приговора сообщает прокуратура Тюменской области. Как выяснили в ходе следствия, мужчина, будучи директором строительной фирмы занимался так называемой «черной бухгалтерией». Вносил в бухгалтерские отчеты информацию об оказывании услуг, которые не производились. В итоге это позволило аферисту присвоить себе 59 миллионов рублей. Они должны были выплачены государству как налог на добавленную стоимость.