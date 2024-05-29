В Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
О завершении рассмотрения уголовного дела и вынесении приговора сообщает прокуратура Тюменской области. Как выяснили в ходе следствия, мужчина, будучи директором строительной фирмы занимался так называемой «черной бухгалтерией». Вносил в бухгалтерские отчеты информацию об оказывании услуг, которые не производились. В итоге это позволило аферисту присвоить себе 59 миллионов рублей. Они должны были выплачены государству как налог на добавленную стоимость.
Суд признал подсудимого виновным, но вот наказание назначил мягкое. Отделался мошенник штрафом в 250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о мошеннике, который обманул женщину, предложив ей обмануть сим-карту и украл при этом 215 тысяч рублей.