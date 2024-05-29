nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом

В Тюмени строитель не заплатил налогов на 50 миллионов и отделался штрафом

29 мая 2024, 09:48
Фото: 1MI
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной фирмы, которые не заплатил 59 миллионов рублей налогами. Наказание оказалось, на удивление, мягким.

О завершении рассмотрения уголовного дела и вынесении приговора сообщает прокуратура Тюменской области. Как выяснили в ходе следствия, мужчина, будучи директором строительной фирмы занимался так называемой «черной бухгалтерией». Вносил в бухгалтерские отчеты информацию об оказывании услуг, которые не производились. В итоге это позволило аферисту присвоить себе 59 миллионов рублей. Они должны были выплачены государству как налог на добавленную стоимость.

Суд признал подсудимого виновным, но вот наказание назначил мягкое. Отделался мошенник штрафом в 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о мошеннике, который обманул женщину, предложив ей обмануть сим-карту и украл при этом 215 тысяч рублей.

Читайте также:
Продление договора на обслуживание сим-карты обошлось тюменке в 215 тысяч рублейЗа неделю тюменцы отдали мошенникам 24 миллиона рублейМошенники лишили 15 миллионов рублей тюменку, пожелавшую заработать на крипте
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Мошенничество#Налоги
Подпишитесь
От нефтяников до Кухарука. Кто в Тюменской области заплатит повышенные налоги?
Сегодня, 09:40
Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года
Сегодня, 01:15
Вражда с малых лет: Тюмень стоит на пороге большого межнационального конфликта
Сегодня, 07:03
Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ
Сегодня, 09:46
Май, прекращай! Заморозки в Тюменской области продлятся до начала июня
Сегодня, 01:00
Хроники наводнения: Иртыш в Тобольске и Увате продолжает прибывать
Сегодня, 04:33
"