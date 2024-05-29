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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурента

В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурента

29 мая 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени осуждены организатор и двое поджигателей магазина модной одежды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сюжет
Суд

Оба мужчины признаны виновными по статьям «Организация умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога» «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».

В июне 2023 года 30-летний тюменский бизнесмен, который занимается торговлей одежды, решил устранить конкурентку. Он за деньги нанял 36-летнего знакомого, чтобы тот сжег ее магазин в центре города. Тот в свою очередь привлёк к совершению преступления ранее судимого 33-летнего знакомого.

25 июня 2023 года ночью подельники разбили витрину и забросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. В результате пожара было уничтожено имущество потерпевшей на 1,8 млн рублей.

В суде бизнесмен выплатил женщине ущерб. Он отправится в колонию на полгода. А исполнители на 4 и 7 месяцев.

Ранее «Наш город» писал, что мигрант отправился в тюрьму из-за покупок с чужой банковской карты.

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#Нигина Азамова#Происшествия#Бизнес#Суд#Пожар#Поджог#Тюменский суд
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