В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурента

В июне 2023 года 30-летний тюменский бизнесмен, который занимается торговлей одежды, решил устранить конкурентку. Он за деньги нанял 36-летнего знакомого, чтобы тот сжег ее магазин в центре города. Тот в свою очередь привлёк к совершению преступления ранее судимого 33-летнего знакомого.