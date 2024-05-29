В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурента

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Оба мужчины признаны виновными по статьям «Организация умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога» «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога».
В июне 2023 года 30-летний тюменский бизнесмен, который занимается торговлей одежды, решил устранить конкурентку. Он за деньги нанял 36-летнего знакомого, чтобы тот сжег ее магазин в центре города. Тот в свою очередь привлёк к совершению преступления ранее судимого 33-летнего знакомого.
25 июня 2023 года ночью подельники разбили витрину и забросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. В результате пожара было уничтожено имущество потерпевшей на 1,8 млн рублей.
В суде бизнесмен выплатил женщине ущерб. Он отправится в колонию на полгода. А исполнители на 4 и 7 месяцев.
Ранее «Наш город» писал, что мигрант отправился в тюрьму из-за покупок с чужой банковской карты.