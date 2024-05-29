В Модульбанке разработали приложение ModulPay для безналичных платежей

Приложение ModulPay для безналичных платежей не только упрощает бухгалтерию бизнеса, но и способствует наращиванию продаж и расширению их географии. Процесс оплаты значительно ускоряется и является более удобным для клиентов. Это благоприятно отражается на опыте их взаимодействия с предприятием. Благодаря этому имидж компании в целом повышается.