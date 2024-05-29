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В Модульбанке разработали приложение ModulPay для безналичных платежей

В Модульбанке разработали приложение ModulPay для безналичных платежей

29 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI
Безналичные платежи набирают популярность во всем мире. Они являются удобными, безопасными и способствуют экономии времени и контролю над финансами.

Технологии и интернет-торговля активно развиваются, и на российском рынке появляются усовершенствованные мобильные приложения, целью которых является упрощение процесса безналичных операций.

Как пишет издание gorod55.ru, в последние годы на рынке Российской Федерации появилось несколько мобильных приложений для безналичных платежей, которые создавались внутри страны. Среди них SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».

Недавно Модульбанк, который в последние годы развивается в качестве предпринимательского хаба, представил собственное приложение для безналичных платежей ModulPay, значительно упрощающее процесс оплаты товаров и услуг бизнеса.

ModulPay — это не просто инструмент для приема платежей по QR-коду, после чего формируется счёт-ссылка и/или электронный чек (на сегодняшний день эти опции уже никого не удивляют). Особенность данного приложения — в возможности отслеживания продаж и оформления возвратов благодаря соответствующей функции.

Также пользователь приложения, создав несколько учетных записей, сможет работать с разными торговыми онлайн-площадками. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев пообещал, что в этот платежный сервис будут добавляться новые возможности и интеграции. При этом отмечается, что изначально это приложение разрабатывалось как полнофункциональное.

Приложение ModulPay для безналичных платежей не только упрощает бухгалтерию бизнеса, но и способствует наращиванию продаж и расширению их географии. Процесс оплаты значительно ускоряется и является более удобным для клиентов. Это благоприятно отражается на опыте их взаимодействия с предприятием. Благодаря этому имидж компании в целом повышается.

Российский рынок безналичных платежей продолжает развиваться. И ожидается, что в ближайшие годы такая тенденция сохранится: количество активных банковских карт в обращении в Российской Федерации увеличивается, как и количество новых цифровых сервисов. Власти государства также поддерживают развитие безналичных платежей, внедряя различные программы стимулирования (примером является программа «Мир»).

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