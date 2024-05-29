В июне тюменцам три дня не будут продавать алкоголь

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
О запрете на продажу алкоголя в праздники сообщили в мэрии Тюмени. На дни торжеств продажа горячительных напитков будет ограничена с 8 утра и до 21:00.
Первая дата, при которой алкоголь будет купить нельзя — это 1 июня, День защиты детей. Ограничение уже одобрили в тюменском правительстве.
Еще две даты, запрещающие покупку спиртного — 12 и 24 июня. Это День России и День молодежи соответственно. При этом коснутся ограничения именно розничной продажи. В кафе и ресторанах купить алкоголь, как и употреблять его разрешается.
Ранее сообщалось, что из-за введения ограничений на покупку алкоголя в Тюмени резко начали скупать самогон.