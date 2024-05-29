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В июне тюменцам три дня не будут продавать алкоголь

В июне тюменцам три дня не будут продавать алкоголь

29 мая 2024, 09:28
Фото: 1MI
В Тюмени планируют ввести запреты на продажу алкоголя в три важные летние даты. Касаются они проведения важных национальных праздников

О запрете на продажу алкоголя в праздники сообщили в мэрии Тюмени. На дни торжеств продажа горячительных напитков будет ограничена с 8 утра и до 21:00.

Первая дата, при которой алкоголь будет купить нельзя — это 1 июня, День защиты детей. Ограничение уже одобрили в тюменском правительстве.

Еще две даты, запрещающие покупку спиртного — 12 и 24 июня. Это День России и День молодежи соответственно. При этом коснутся ограничения именно розничной продажи. В кафе и ресторанах купить алкоголь, как и употреблять его разрешается.

Ранее сообщалось, что из-за введения ограничений на покупку алкоголя в Тюмени резко начали скупать самогон.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Алкоголь#Новости тюмени#Праздники#Продажа алкоголя
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