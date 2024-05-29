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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Тюмени ветеран боевых действий обматерил женщину за парковку авто

Так ведут себя защитники Родины? В Тюмени ветеран обматерил женщину за парковку авто

29 мая 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени ветеран боевых действий обматерил женщину за парковку авто

В Тюмени женщина сообщила о неадекватном мужчине, который накинулся на нее за то, что она якобы помешала ему выехать. На замечания и просьбы не повышать голос мужчина заявил, что он ветеран боевых действий и ему ничего за это не будет.

Сообщения от женщины о неадекватном мужчине появилось в телеграм-канале «Тюмень». По словам потерпевшей, машину она поставила рядом со въездом на стадион и ждала, пока выйдет сын. После этого в ее машину стал ломиться мужчина и требовать отъехать.

«Я ему сказала, что сейчас выйдет ребенок и я уеду. В ответ на это, он мне начал угрожать и аргументировать это тем, что он ветеран б/д и ему за это ничего не будет. Неоднократно вламывался ко мне в автомобиль, называл матерными словами,» — рассказывает женщина.
Видео: Телеграм-канал «Тюмень»

По словам потерпевшей, после случившегося она написала на мужчину заявление в полицию. В УМВД по Тюменской области информацию о приеме жалобы подтвердили, сейчас устанавливается личность агрессора.

Ранее сообщалось о нарастающем межнациональном конфликте в Тюмени.

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