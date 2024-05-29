Так ведут себя защитники Родины? В Тюмени ветеран обматерил женщину за парковку авто

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сообщения от женщины о неадекватном мужчине появилось в телеграм-канале «Тюмень». По словам потерпевшей, машину она поставила рядом со въездом на стадион и ждала, пока выйдет сын. После этого в ее машину стал ломиться мужчина и требовать отъехать.
«Я ему сказала, что сейчас выйдет ребенок и я уеду. В ответ на это, он мне начал угрожать и аргументировать это тем, что он ветеран б/д и ему за это ничего не будет. Неоднократно вламывался ко мне в автомобиль, называл матерными словами,» — рассказывает женщина.
По словам потерпевшей, после случившегося она написала на мужчину заявление в полицию. В УМВД по Тюменской области информацию о приеме жалобы подтвердили, сейчас устанавливается личность агрессора.
Ранее сообщалось о нарастающем межнациональном конфликте в Тюмени.