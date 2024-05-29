Так ведут себя защитники Родины? В Тюмени ветеран обматерил женщину за парковку авто

В Тюмени ветеран боевых действий обматерил женщину за парковку авто

В Тюмени женщина сообщила о неадекватном мужчине, который накинулся на нее за то, что она якобы помешала ему выехать. На замечания и просьбы не повышать голос мужчина заявил, что он ветеран боевых действий и ему ничего за это не будет.

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