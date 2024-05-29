Сильные вспышки на солнце: график магнитных бурь на июнь 2024 года

Важно осознать, что симптомы, которые вы испытываете во время магнитных бурь — это стороннее влияние. Будьте готовы к тому, что вы будете раздражительны, неспокойны. Это нормальная реакция организма. В этот период важно не подвергать себя стрессу и различным сложностям. Поддерживайте связь с близкими и делитесь с ними своими ощущениями.