Сеть магазинов Desport перенесла свои рабочие процессы в Яндекс 360 для бизнеса

Когда встал вопрос об организации работы на базе отечественного IT-решения в более чем 30 торговых точках по всей России, Desport проанализировала свои потребности и предложения, которые есть на российском рынке. Главными критериями выбора новой цифровой среды стали: возможность работы с базой данных, высокий уровень безопасности информации и процессов, наличие инструментов для проектного управления и коммуникации. Компании была важна скорость внедрения нового цифрового продукта в уже существующую систему, а именно бесшовность перенесения данных от прошлого вендора и получение поддержки нового партнера на всех этапах миграции.