Сеть магазинов Desport перенесла свои рабочие процессы в Яндекс 360 для бизнеса

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Когда встал вопрос об организации работы на базе отечественного IT-решения в более чем 30 торговых точках по всей России, Desport проанализировала свои потребности и предложения, которые есть на российском рынке. Главными критериями выбора новой цифровой среды стали: возможность работы с базой данных, высокий уровень безопасности информации и процессов, наличие инструментов для проектного управления и коммуникации. Компании была важна скорость внедрения нового цифрового продукта в уже существующую систему, а именно бесшовность перенесения данных от прошлого вендора и получение поддержки нового партнера на всех этапах миграции.
В Desport протестировали функционал нескольких цифровых решений, собрали обратную связь, сравнили эффективность и стоимость разных продуктов. В итоге команда выбрала Яндекс 360 для бизнеса: по четкому миграционному плану за три месяца в цифровую среду перевели 2000 сотрудников и перенесли все данные. Сейчас сотрудники Desport пользуются инструментами цифровой среды ежедневно: 75% из них регулярно работают с Почтой, 59% — с Документами, 53% — с Диском. Проектную деятельность ведут в Трекере — это главный инструмент проектного офиса внутри компании и в отношениях с партнерами.
Примечательно, что в цифровую среду были интегрированы абсолютно все сотрудники сети магазинов спортивных товаров Desport: от работников офиса до кладовщиков. Например, теперь, когда финансовый контролер хочет обсудить документ с коллегой, он использует Телемост для видеосвязи и Диск для обмена файлами. А продавец-консультант может оперативно решить вопрос по выкладке товара через мобильное приложение Мессенджера.
«Трансформация IT-ландшафта прошла успешно: мы перенесли большое количество данных в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса всего за неделю. Специалисты поддержки партнера оперативно подключались и подсказывали, как разобраться в технических аспектах. В результате мы сохранили непрерывность бизнес-процессов и получили удобный инструмент для работы, который понятен всем сотрудникам», — комментирует Зишан Нурина, CIO Desport.
Ранее NashGorod.ru сообщал о переносе рабочих коммуникаций компании «Славянск ЭКО» в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса.