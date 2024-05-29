Россиянин не смог улететь из Стамбула в Москву по ошибке сотрудника Turkish Airline

Перед регистрацией на рейс Никита случайно встал в очередь к стойке Turkish Airlines вместо той, что обслуживала российскую авиакомпанию. Однако сотрудница Turkish Airlines не заметила ошибку и оформила ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой. Его багаж также был зарегистрирован на это имя и отправлен в грузовой отсек, пишет properm.ru.