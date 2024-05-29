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Россиянин не смог улететь из Стамбула в Москву по ошибке сотрудника Turkish Airline

Россиянин не смог улететь из Стамбула в Москву по ошибке сотрудника Turkish Airline

29 мая 2024, 11:10
Фото: 1MI
Житель Перми по имени Никита планировал вылететь в Москву рейсом «Уральских авиалиний» из Нового аэропорта Стамбула. Однако из-за стечения обстоятельств и ошибки сотрудницы Turkish Airlines его путешествие сильно затянулось.

Перед регистрацией на рейс Никита случайно встал в очередь к стойке Turkish Airlines вместо той, что обслуживала российскую авиакомпанию. Однако сотрудница Turkish Airlines не заметила ошибку и оформила ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO на имя Евгении Федоровой. Его багаж также был зарегистрирован на это имя и отправлен в грузовой отсек, пишет properm.ru.

После того как Никита понял, что происходит, он обратился к стойке Turkish Airlines, но никто не захотел ему помочь. По его словам, он провел шесть часов в неопределенности относительно своего перелета и багажа. На стойке помощи F44 сотрудники отказались выслушать его и лишь разводили руками.

В офисе Turkish Airlines ему также не оказали содействия, отправив обратно к стойке регистрации. Все попытки решить проблему оказались тщетными, и Никите пришлось приобрести новый билет до Москвы. Позже он направил письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации.

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