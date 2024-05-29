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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Тюменские велосипедисты готовятся к импровизированному марафону вдоль реки Пышма

Пробег с ночевкой. Тюменские велосипедисты готовятся к импровизированному марафону

29 мая 2024, 07:43
Фото: 1MI

Тюменские велосипедисты готовятся к импровизированному марафону вдоль реки Пышма

Тюменские велосипедисты решили устроить большой велопробег по Тюменской области. Проехать спортсмены собираются вдоль реки Пышма и заночевать на ее берегу.

Об организации пробега один из участников написал в сообществе «Velo life» в городских соцсетях. Слова велосипедиста приводит портал «Вслух.ru»

Предлагаю собраться и поехать с ночевкой на реку Пышма (погода располагает), расстояние примерно 40 км в одну сторону», — сообщил один из организаторов

При этом организаторы также сообщают, что помимо велосипеда нужно взять с собой палатки и спальные мешки, а также по желанию — еду и воду. Сбор всех желающих назначен на 11 часов на улице Мельникайте. А второго июня те же организаторы предлагают проехать 100 километров вдоль Салаирского тракта. Сбор назначен на 8:50 утра в там же месте.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Велосипедисты#Велосипедист#Велосипеды#Велоспорт
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