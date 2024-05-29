Пробег с ночевкой. Тюменские велосипедисты готовятся к импровизированному марафону

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Об организации пробега один из участников написал в сообществе «Velo life» в городских соцсетях. Слова велосипедиста приводит портал «Вслух.ru»
Предлагаю собраться и поехать с ночевкой на реку Пышма (погода располагает), расстояние примерно 40 км в одну сторону», — сообщил один из организаторов
При этом организаторы также сообщают, что помимо велосипеда нужно взять с собой палатки и спальные мешки, а также по желанию — еду и воду. Сбор всех желающих назначен на 11 часов на улице Мельникайте. А второго июня те же организаторы предлагают проехать 100 километров вдоль Салаирского тракта. Сбор назначен на 8:50 утра в там же месте.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени резко выросла стоимость велосипедов.