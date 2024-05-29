На «трассе смерти» под Тюменью в ДТП насмерть разбился человек

О статистике по ДТП за минувшие сутки сообщает Управление Госавтоинспекции по Тюменской области. Зарегистрировали сотрудники ГАИ две аварии на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». В одном из них из-за нарушения правил ПДД перевернулся и улетел в кювет автомобиль «УАЗ». Пострадали два человека, оба доставлены в больницу.