На «трассе смерти» под Тюменью в ДТП насмерть разбился человек

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:14
О статистике по ДТП за минувшие сутки сообщает Управление Госавтоинспекции по Тюменской области. Зарегистрировали сотрудники ГАИ две аварии на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». В одном из них из-за нарушения правил ПДД перевернулся и улетел в кювет автомобиль «УАЗ». Пострадали два человека, оба доставлены в больницу.
В другой аварии из-за нарушения правил обгона в Тобольском районе столкнулись «Хендэ Солярис» и «Шахман». Водитель иномарки погиб, его пассажир с серьезными травмами доставлен в больницу. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось о еще одном ДТП на трассе под Тюменью. Там в столкновении с фурой разбился автомобиль «Порше».