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За сутки на «Трассе смерти» под Тюменью в ДТП погиб человек

На «трассе смерти» под Тюменью в ДТП насмерть разбился человек

29 мая 2024, 05:05
Фото: 1MI

За сутки на «Трассе смерти» под Тюменью в ДТП погиб человек

Из-за испортившихся погодных условий на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» резко обострилась ситуация с аварийностью. Только за сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два серьезных ДТП, в которых пострадали люди.
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ДТП

О статистике по ДТП за минувшие сутки сообщает Управление Госавтоинспекции по Тюменской области. Зарегистрировали сотрудники ГАИ две аварии на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». В одном из них из-за нарушения правил ПДД перевернулся и улетел в кювет автомобиль «УАЗ». Пострадали два человека, оба доставлены в больницу.

В другой аварии из-за нарушения правил обгона в Тобольском районе столкнулись «Хендэ Солярис» и «Шахман». Водитель иномарки погиб, его пассажир с серьезными травмами доставлен в больницу. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось о еще одном ДТП на трассе под Тюменью. Там в столкновении с фурой разбился автомобиль «Порше».

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ДТП#Новости тюмени
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