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Мэрия Тюмени разрывает контракт со скандальным перевозчиком

Мэрия Тюмени разрывает контракт со скандальным перевозчиком. На него жаловались месяц

29 мая 2024, 14:36
Фото: 1MI

Мэрия Тюмени разрывает контракт со скандальным перевозчиком

Администрация Тюмени разорвала контракт с перевозчиком, обслуживавшим маршруты №66, 71, 77, 80, 80д и 153. Свои обязанности перевозчик выполнял ненадлежащим образом.

Информацию о разрыве партнерства с ООО «Тюменьавтолайн» подтвердили представители мэрии. По словам чиновников, перевозчик перестал выпускать транспорт на маршруты, которые обслуживал, тем самым нарушив прямые обязательства перед городом.

«На маршруты №66 и 80 вышел новый перевозчик. Данная мера обусловлена тем, что ООО „Тюменьавтолайн“ по данным автоматической системы диспетчеризации, прекратил выпуск техники на данные маршруты. Смена перевозчика связана с тем, что исполнитель контракта ООО „Тюменьавтолайн“ продолжает ненадлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства», — сообщили в департаменте транспорта города.

Сейчас все имевшиеся у уволенного перевозчика маршруты передали другим работающим с городом предпринимателям. Так, Маршруты №66 и 80 теперь обслуживает ООО «Газель», 80д также передали другому перевозчику. Рейсы по маршруту №71 с 4 июня будет выполнять другая компания, ее сейчас выбирают.

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