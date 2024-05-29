Мэрия Тюмени разрывает контракт со скандальным перевозчиком. На него жаловались месяц

Сейчас все имевшиеся у уволенного перевозчика маршруты передали другим работающим с городом предпринимателям. Так, Маршруты №66 и 80 теперь обслуживает ООО «Газель», 80д также передали другому перевозчику. Рейсы по маршруту №71 с 4 июня будет выполнять другая компания, ее сейчас выбирают.