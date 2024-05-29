Мэрия Тюмени разрывает контракт со скандальным перевозчиком. На него жаловались месяц

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Информацию о разрыве партнерства с ООО «Тюменьавтолайн» подтвердили представители мэрии. По словам чиновников, перевозчик перестал выпускать транспорт на маршруты, которые обслуживал, тем самым нарушив прямые обязательства перед городом.
«На маршруты №66 и 80 вышел новый перевозчик. Данная мера обусловлена тем, что ООО „Тюменьавтолайн“ по данным автоматической системы диспетчеризации, прекратил выпуск техники на данные маршруты. Смена перевозчика связана с тем, что исполнитель контракта ООО „Тюменьавтолайн“ продолжает ненадлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства», — сообщили в департаменте транспорта города.
Сейчас все имевшиеся у уволенного перевозчика маршруты передали другим работающим с городом предпринимателям. Так, Маршруты №66 и 80 теперь обслуживает ООО «Газель», 80д также передали другому перевозчику. Рейсы по маршруту №71 с 4 июня будет выполнять другая компания, ее сейчас выбирают.
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