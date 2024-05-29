Май, прекращай! Заморозки в Тюменской области продлятся до начала июня

День пройдет при переменной облачности и без осадков, максимальная температура воздуха составит +6…+11. В четверг, 30 мая, ночью столбики термометров опустятся до +1…+4, в приземном слое и на почве до -6. В течение дня потеплеет до +8…+13. Осадки в этот день маловероятны, скорость ветра составит 5-10 м/с.