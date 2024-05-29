Май, прекращай! Заморозки в Тюменской области продлятся до начала июня

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День пройдет при переменной облачности и без осадков, максимальная температура воздуха составит +6…+11. В четверг, 30 мая, ночью столбики термометров опустятся до +1…+4, в приземном слое и на почве до -6. В течение дня потеплеет до +8…+13. Осадки в этот день маловероятны, скорость ветра составит 5-10 м/с.
Тепло вернется на тюменскую землю в пятницу, 31 мая. Синоптики обещают 20-градусную жару днем, в ночные часы до -2…+3, в приземное слое до -6.
В Тюмени в среду будет солнечно и холодно — максимальная дневная температура воздуха составит +7…+9, ночью +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью до 10-15 м/с. В четверг, 30 мая, выше +10…+11 воздух в областной столице не прогреется, в пятницу потеплеет до +17…+19.
Праздничный День защиты детей в Тюмени ожидается солнечным и теплым — максимальная температура воздуха составит +19…+20.