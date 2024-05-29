Ишим убавляет, Иртыш прибавляет. Вода в Тюменской области продолжает убывать

По приведенной информации Обь-Иртышского УГМС, больше всего в уровне воды потеряла река Тура в районе Тюмени. У нее уровень воды упал на 19 сантиметров. Следом по убыванию воды идет Ишим — он потерял 6 сантиметров в районе города, и ушел на 4 сантиметра в районе Абатского и Викуловского.