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Published Сегодня, 04:33

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Уровень воды в Ишиме опустился еще на 6 сантиметров за сутки

Ишим убавляет, Иртыш прибавляет. Вода в Тюменской области продолжает убывать

29 мая 2024, 04:33
Фото: 1MI

Уровень воды в Ишиме опустился еще на 6 сантиметров за сутки

Вода в Тюменской области, затопившая несколько населенных пунктов, продолжает отступать. Уровень воды упал в Тоболе, Туре, и Ишиме. Но при этом в большинстве районов наполняется водой Иртыш.

По приведенной информации Обь-Иртышского УГМС, больше всего в уровне воды потеряла река Тура в районе Тюмени. У нее уровень воды упал на 19 сантиметров. Следом по убыванию воды идет Ишим — он потерял 6 сантиметров в районе города, и ушел на 4 сантиметра в районе Абатского и Викуловского.

Также на 7 сантиметров отступила вода в районе реки Пышма под Богандинским, а вот Иртыш в районе Уват и Тобольска наоборот, прибавил. Здесь уровень воды поднялся на 4 и 6 сантиметров соответственно.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что после пика паводка в Тюменской области, который ожидается к середине июня, вода может пойти дальше в сторону ХМАО.

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