Ишим убавляет, Иртыш прибавляет. Вода в Тюменской области продолжает убывать

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По приведенной информации Обь-Иртышского УГМС, больше всего в уровне воды потеряла река Тура в районе Тюмени. У нее уровень воды упал на 19 сантиметров. Следом по убыванию воды идет Ишим — он потерял 6 сантиметров в районе города, и ушел на 4 сантиметра в районе Абатского и Викуловского.
Также на 7 сантиметров отступила вода в районе реки Пышма под Богандинским, а вот Иртыш в районе Уват и Тобольска наоборот, прибавил. Здесь уровень воды поднялся на 4 и 6 сантиметров соответственно.
Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что после пика паводка в Тюменской области, который ожидается к середине июня, вода может пойти дальше в сторону ХМАО.