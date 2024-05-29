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Председателю банка в Тюмени вынесли приговор за украденные полмиллиарда рублей

Главе банка в Тюмени украл полмиллиарда и скрылся. Он заочно осужден

29 мая 2024, 08:59
Фото: 1MI

Председателю банка в Тюмени вынесли приговор за украденные полмиллиарда рублей

В Тюмени вынесли приговор бывшему председателю банка, укравшему в составе преступной группы почти 600 миллионов рублей. Сам он находится в розыске до сих пор, поэтому наказание назначали без присутствия обвиняемого.

О вынесении приговор сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Поскольку сам обвиняемый до сих пор не найден, оглашали его в зале суда без присутствия обвиняемого. Заочно его признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что будучи председателем банка, обвиняемый нанял четырех исполнителей, одна из которых стала заместителем правления банка. Под надзором подсудимого они похитили из кассы более полумиллиарда рублей. После кражи организатор схемы скрылся. Где он находится — до сих пор неизвестно. Его объявили в международный розыск.

При этом остальных участников преступной группы уже нашли и успели осудить. Трое — в 2019, и одна подсудимая — в 2023 году.

Ранее сообщалось о тюменце, которые инвестировал деньги в мошенническую схему и потерял более 5 миллионов рублей.

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