Главе банка в Тюмени украл полмиллиарда и скрылся. Он заочно осужден

Ранее сообщалось, что будучи председателем банка, обвиняемый нанял четырех исполнителей, одна из которых стала заместителем правления банка. Под надзором подсудимого они похитили из кассы более полумиллиарда рублей. После кражи организатор схемы скрылся. Где он находится — до сих пор неизвестно. Его объявили в международный розыск.