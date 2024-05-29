500 рублей за пару часов. Цена за платную парковку в Тюмени может стать еще выше

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Как сообщает в размещенном на сайте Тюменской мэрии проекте, теперь стоимость поставленной на платной парковке машины будет обходиться в 50 рублей за час. Если оставлять машину на таком месте на весь рабочий день — это, в среднем, 8-9 часов, то общая сумма за место будет превышать 400-450 рублей за один день.
При этом коснуться повышение цен должно нескольких участков с платными парковками в городе. Это участок по улицам Ленина — улица Первомайская, а также четной стороны улицы Дзержинского. Если же кто-то поставит на парковку машину, взятую через сервис каршеринга — то это место, согласно проекту, оплачивать не придется.
Напомним, что ранее городские власти уже анонсировали повышение стоимости платных парковок в городе. По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгения Сорокина, вопрос с повышением цен был проработан заранее и теперь будет реализовываться на заданных участках. Заработать на таких парковках город смог 86 миллионов рублей только за прошлый год.