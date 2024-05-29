500 рублей за пару часов. Цена за платную парковку в Тюмени может стать еще выше

Как сообщает в размещенном на сайте Тюменской мэрии проекте, теперь стоимость поставленной на платной парковке машины будет обходиться в 50 рублей за час. Если оставлять машину на таком месте на весь рабочий день — это, в среднем, 8-9 часов, то общая сумма за место будет превышать 400-450 рублей за один день.