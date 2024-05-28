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Тюменские власти отрицают сокращение зарплат в скандальной больнице

Власти отрицают сокращение зарплат медработников в тюменской больнице

28 мая 2024, 08:19
Фото: 1MI

Тюменские власти отрицают сокращение зарплат в скандальной больнице

Снижения уровня заработной платы в отделении Областной больницы №15 в Нижней Тавде выявлено не было. К такому выводы пришли сотрудники департамента здравоохранения Тюменской области после проведенной проверки.

По данным ведомства, размер заработка каждого сотрудника скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО «Областная больница №15» в ходе проверки был проанализирован.

«Сокращения уровня зарплаты при полной норме отработанного времени выявлено не было», — сообщили Ура. Ру в депздраве.

Напомним, две недели назад в отделении областной больницы №15 в Нижней Тавде произошел серьезный скандал. В медучреждении массово подали заявления на увольнения сотрудники отделения скорой неотложной помощи. В качестве причины они называли существенное урезание заработной платы.

Скандалом заинтересовались в прокуратуре. Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время. Данное обещание ведомство выполнило — медработники ОБ №15 в итоге отозвали свои заявления на увольнение и продолжили работать.

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