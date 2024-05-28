Власти отрицают сокращение зарплат медработников в тюменской больнице

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По данным ведомства, размер заработка каждого сотрудника скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО «Областная больница №15» в ходе проверки был проанализирован.
«Сокращения уровня зарплаты при полной норме отработанного времени выявлено не было», — сообщили Ура. Ру в депздраве.
Напомним, две недели назад в отделении областной больницы №15 в Нижней Тавде произошел серьезный скандал. В медучреждении массово подали заявления на увольнения сотрудники отделения скорой неотложной помощи. В качестве причины они называли существенное урезание заработной платы.
Скандалом заинтересовались в прокуратуре. Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время. Данное обещание ведомство выполнило — медработники ОБ №15 в итоге отозвали свои заявления на увольнение и продолжили работать.