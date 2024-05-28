Власти отрицают сокращение зарплат медработников в тюменской больнице

Скандалом заинтересовались в прокуратуре. Также проверку организовал департамент здравоохранения Тюменской области. Сотрудники департамента провели встречу с работниками больницы и заявили, что все спорные моменты будут урегулированы в ближайшее время. Данное обещание ведомство выполнило — медработники ОБ №15 в итоге отозвали свои заявления на увольнение и продолжили работать.