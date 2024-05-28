Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость ягоды повысится еще на 30%. И причиной тому станут вовсе не майские заморозки, охватившие практически все регионы России.
По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, ягоды и фрукты в целом дорожают по всей стране. В Тюмени, к примеру, в этом году выросли цены на консервированный и сушеные ягоды и фрукты в среднем от 15 до 31%.
Сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.
Причиной рост цен является общая ситуация в экономике.
«В предстоящий летний сезон фрукты и ягоды будут стоить дороже примерно на 20% — 30%. Это связано, в большей степени, не с заморозками, а ростом себестоимости выращивания. Это подорожавшие рабочие руки, рост расходов на логистику, включая топливо, работу водителей, стоимость автотранспорта. Ну и основной фактор — падение курса рубля и ограничения, связанными с усложнившимися поставками всего, что необходимо в ягодоводстве и садоводстве», — поясняет Ирина Козий «Новым Известиям».
Эксперт подчеркивает, что геополитика и санкции оказывают гораздо больше влияние на цены, нежели морозы. Ведь преимущественно ягоды и фрукты в Россию везут из-за границы.
Груши, вишню, черешню и абрикосы в России только начали выращивать, поэтому 90% из представленных товаров — импорт. Также большая часть продаваемой в стране клубники завезена из Турции, Марокко и Египта. Но все-таки прогресс в данном направлении имеется — если ранее на полках магазинов выращенной в России ягоды практически не было, то сегодня число импортных ягод упали до 75%.
Для аграриев это нонсенс — львиная доля импортной продукции — 80% — приходится на сезон, но своих ягод мало.
По словам Ирины Козий, ягодоводство — довольно затратно. Требуются удобрения, которые даже если и производят в России, но из импортного сырья. Соответственно увеличиваются расходы на выращивание. Стоимость удобрений напрямую связана с курсом рубля.
Даже при выращивании на открытом грунте той же земляники садовой, которую народ называет клубникой, чтобы заложить ягодник, потребуется два-три миллиона рублей. Тоннели, которых выращивают плоды, чтобы не зависеть от погоды, обойдутся на той же площади в 20-30 миллионов рублей. Теплицы, особенно, отапливаемые, еще на порядок дороже.
Также на стоимость ягод оказывает влияние и расходы на плату работникам за сбор урожая — ведь ягоды собирают вручную, чтобы не помять и не повредить плоды.
Садоводы возлагают большие надежды на черную смородину и вишню, но пока только отдельные хозяйства вкладываются в новый бизнес. А кредитование в банках сейчас практически исключено, иначе цена на ягоды поднимется не на 20-30%, а значительно выше.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени взлетели цены на морковь. Стоимость килограмма популярного корнеплода возросла с января с 41 до 71 рубля.