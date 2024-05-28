Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?

Груши, вишню, черешню и абрикосы в России только начали выращивать, поэтому 90% из представленных товаров — импорт. Также большая часть продаваемой в стране клубники завезена из Турции, Марокко и Египта. Но все-таки прогресс в данном направлении имеется — если ранее на полках магазинов выращенной в России ягоды практически не было, то сегодня число импортных ягод упали до 75%.