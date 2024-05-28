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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Тюменцам объяснили, почему в городе такая дорогая клубника

Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?

28 мая 2024, 08:04
Фото: 1MI

Тюменцам объяснили, почему в городе такая дорогая клубника

Стоимость первой летней ягоды в Тюмени, клубники, выросла в это году на 20%. В магазинах областной столицы стоимость килограмма клубники варьируется от 1100 до 1300 рублей, на рынках цена составляет от 600 до 1200 рублей. Самая дорогая — кубанская.

Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость ягоды повысится еще на 30%. И причиной тому станут вовсе не майские заморозки, охватившие практически все регионы России.

Почему так дорого

По словам генерального директора Ягодного союза Ирины Козий, ягоды и фрукты в целом дорожают по всей стране. В Тюмени, к примеру, в этом году выросли цены на консервированный и сушеные ягоды и фрукты в среднем от 15 до 31%.

Сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.

Причиной рост цен является общая ситуация в экономике.

«В предстоящий летний сезон фрукты и ягоды будут стоить дороже примерно на 20% — 30%. Это связано, в большей степени, не с заморозками, а ростом себестоимости выращивания. Это подорожавшие рабочие руки, рост расходов на логистику, включая топливо, работу водителей, стоимость автотранспорта. Ну и основной фактор — падение курса рубля и ограничения, связанными с усложнившимися поставками всего, что необходимо в ягодоводстве и садоводстве», — поясняет Ирина Козий «Новым Известиям».
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Сколько ягод и фруктов выпускают российские аграрии?

Эксперт подчеркивает, что геополитика и санкции оказывают гораздо больше влияние на цены, нежели морозы. Ведь преимущественно ягоды и фрукты в Россию везут из-за границы.

Груши, вишню, черешню и абрикосы в России только начали выращивать, поэтому 90% из представленных товаров — импорт. Также большая часть продаваемой в стране клубники завезена из Турции, Марокко и Египта. Но все-таки прогресс в данном направлении имеется — если ранее на полках магазинов выращенной в России ягоды практически не было, то сегодня число импортных ягод упали до 75%.

Для аграриев это нонсенс — львиная доля импортной продукции — 80% — приходится на сезон, но своих ягод мало.

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Дорогое ягодоводство

По словам Ирины Козий, ягодоводство — довольно затратно. Требуются удобрения, которые даже если и производят в России, но из импортного сырья. Соответственно увеличиваются расходы на выращивание. Стоимость удобрений напрямую связана с курсом рубля.

Даже при выращивании на открытом грунте той же земляники садовой, которую народ называет клубникой, чтобы заложить ягодник, потребуется два-три миллиона рублей. Тоннели, которых выращивают плоды, чтобы не зависеть от погоды, обойдутся на той же площади в 20-30 миллионов рублей. Теплицы, особенно, отапливаемые, еще на порядок дороже.

Также на стоимость ягод оказывает влияние и расходы на плату работникам за сбор урожая — ведь ягоды собирают вручную, чтобы не помять и не повредить плоды.

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Садоводы возлагают большие надежды на черную смородину и вишню, но пока только отдельные хозяйства вкладываются в новый бизнес. А кредитование в банках сейчас практически исключено, иначе цена на ягоды поднимется не на 20-30%, а значительно выше.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени взлетели цены на морковь. Стоимость килограмма популярного корнеплода возросла с января с 41 до 71 рубля.

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