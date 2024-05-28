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Posted 28 мая, 12:11

Published 28 мая, 12:11

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

В Тюменской области определены самые ИТ-продвинутые учителя

В Тюменской области определены самые ИТ-продвинутые учителя

28 мая 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Тюменской области подвели итоги конкурса «ИТ-актив 2024», который позволяет выявить лучшие цифровые образовательные практики. Победители определены в двух категориях: среди городских и сельских школ, сообщает департамент информатизации региона.
Фото: департамент информатизации ТО/телеграм

Самые ИТ-продвинутые учителя региона живут в Тюмени, Ишиме, Омутинском и Упоровском районах

Самый ИТ-Активный учитель:

🔹 Тимофей Долгий (школа №7 г. Ишима);

🔹 Валентина Мальцева (Упоровская СОШ).

Самый ИТ-Активный педагог дополнительного образования:

🔹 Наиль Валеев (школа №22 г. Тюмени);

🔹 Дмитрий Белкин (Центр внешкольной работы с. Омутинское).

Самая ИТ-Активная школа:

🔹 школа №62 г. Тюмень;

🔹 Тоболовская школа (с. Тоболово, Ишимский район).

Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Благодарю всех педагогов за активную позицию в деле образования подрастающего поколения. Мы высоко ценим ваш труд и ваши заслуги, желаем дальнейших побед и успехов!»

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