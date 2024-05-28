В Тюменской области определены самые ИТ-продвинутые учителя

Posted 28 мая, 12:11
Published 28 мая, 12:11
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
Самые ИТ-продвинутые учителя региона живут в Тюмени, Ишиме, Омутинском и Упоровском районах
Самый ИТ-Активный учитель:
🔹 Тимофей Долгий (школа №7 г. Ишима);
🔹 Валентина Мальцева (Упоровская СОШ).
Самый ИТ-Активный педагог дополнительного образования:
🔹 Наиль Валеев (школа №22 г. Тюмени);
🔹 Дмитрий Белкин (Центр внешкольной работы с. Омутинское).
Самая ИТ-Активная школа:
🔹 школа №62 г. Тюмень;
🔹 Тоболовская школа (с. Тоболово, Ишимский район).
Директор Департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «Благодарю всех педагогов за активную позицию в деле образования подрастающего поколения. Мы высоко ценим ваш труд и ваши заслуги, желаем дальнейших побед и успехов!»