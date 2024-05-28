В Тюмени перекроют движение транспорта на Коммунистической

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проводит УСТЭК после окончания отопительного сезона. Так, на перекрытом участке, заменят трубопровод диаметром 530 миллиметров, от которого получают тепло несколько жилых домов, образовательное учреждение и церковь.
Как сообщили в администрации областной столицы, ограничения будут введены на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.
Отметим, что масштабная ремонтная кампания объектов теплоснабжения в Тюмени стартовала в начале мая. В этом году планируется капитально отремонтировать и реконструировать 35 линейных объектов, заменив при этом около десяти километров тепловых сетей.
Ранее «Наш город» писал о причинах длительного отключения горячей воды на Лесобазе в этом сезоне. Неудобства связаны с проведением реконструкции трубопровода.