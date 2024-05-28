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В Тюмени перекроют движение транспорта на Коммунистической

В Тюмени перекроют движение транспорта на Коммунистической

28 мая 2024, 17:17
Фото: 1MI
С 30 мая движение на участке по улице Коммунистической в Тюмени будет перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые проводит УСТЭК после окончания отопительного сезона. Так, на перекрытом участке, заменят трубопровод диаметром 530 миллиметров, от которого получают тепло несколько жилых домов, образовательное учреждение и церковь.

Как сообщили в администрации областной столицы, ограничения будут введены на участке от улицы Луначарского до улицы Ямской.

Фото: Администрация Тюмени

Отметим, что масштабная ремонтная кампания объектов теплоснабжения в Тюмени стартовала в начале мая. В этом году планируется капитально отремонтировать и реконструировать 35 линейных объектов, заменив при этом около десяти километров тепловых сетей.

Ранее «Наш город» писал о причинах длительного отключения горячей воды на Лесобазе в этом сезоне. Неудобства связаны с проведением реконструкции трубопровода.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#ЖКХ
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