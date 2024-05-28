Ученые изучают странное поведение магнитосферы Земли

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Астрофизики из США недавно сообщили о загадочном поведении магнитного поля нашей планеты. С помощью спутников MMS ученым удалось обнаружить проявления магнитной бури, при этом собственно бурю они локализовать не смогли.
Американские ученые рассказали, что в хвосте, который образуется под воздействием солнечного ветра в магнитном поле Земли, возникают магнитные бури. Когда тепловые и энергетические потоки взаимодействуют, пересоединяясь между собой, возникает выраженная ионизация атмосферы — так рождаются северные и южные сияния. Происходящее получило название суббури, информирует newia.ru
Эксперты пока не могут объяснить природу явления, при котором все говорит о наличии магнитной бури, но самой бури нет. Они пытаются установить связь, которая имеется между пересоединением потоков и этим явлением.
Еще одно необычное явление тревожит умы ученых ничуть не меньше. Речь идет о снижении магнитной напряженности на отдельных частях земной магнитосферы.
Феномен, наблюдаемый на юге Атлантики, пока не опасен для людей, но может повредить космическим спутникам. Известно, что при потере защиты от космического излучения на аппаратуре могут возникать различные неполадки.
Существует предположение, что необычное явление может быть следствием процесса смены магнитных полюсов нашей планеты. По данным астрофизиков из Соединенных Штатов, Южноатлантическая аномалия уже возникала порядка 10 млн лет назад. Значит, подобные явления в магнитосфере хоть и редко, но повторяются и не являются свидетельством обязательной смены полюсов Земли.
Сообщается, что не так давно ученые из ФРГ выяснили, что 41 тыс. лет назад магнитосфера нашей планеты так ослабла, что Землю пронизывали интенсивные космические лучи. Если что-то подобное повторится, это может стать причиной коллапса энергетической системы во всем мире.