Стильные полотенца итальянского бренда за 1 рубль: «Пятерочка» запустила новую акцию

При накоплении 40 наклеек гостю сети станет доступна покупка полотенца или коврика для ванной от известного итальянского бренда Cassera Casa со скидкой от 70% — в зависимости от типа изделия, а за 80 наклеек — по цене от 1 рубля. Если ждать не хочется, то есть возможность купить текстиль по прайсовой стоимости от 599 до 1 499 рублей.