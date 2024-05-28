Стильные полотенца итальянского бренда за 1 рубль: «Пятерочка» запустила новую акцию

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Итальянская коллекция Cassera Casa состоит из 10 полотенец и 2 ковриков для ванной, представленных в разных цветах и размерах в магазинах «Пятерочка». В основе всех изделий лежат натуральные материалы. Каждая деталь домашнего аксессуара основательно проработана. Предметы коллекции идеально подойдут для использования в ванной комнате, на кухне или даже для занятий спортом. Благодаря превосходной впитываемости и быстрому высыханию они станут незаменимыми помощниками.
Для того, чтобы приобрести полотенца с максимальной скидкой, необходимо совершать покупки с картой лояльности Х5 Клуба и собирать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. Дополнительно их можно получить за приобретение товаров-партнеров акции, отмеченных на полках «Пятерочки» специальными стопперами.
При накоплении 40 наклеек гостю сети станет доступна покупка полотенца или коврика для ванной от известного итальянского бренда Cassera Casa со скидкой от 70% — в зависимости от типа изделия, а за 80 наклеек — по цене от 1 рубля. Если ждать не хочется, то есть возможность купить текстиль по прайсовой стоимости от 599 до 1 499 рублей.
Отметим, баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также отражается в личном кабинете или в мобильном приложении магазина «Пятерочка». Подробная информация об акции, сроках и правилах ее проведения представлена на сайте style.5ka.ru.