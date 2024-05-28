Российские препараты с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок еще пять лет

Двадцать лет компания «АстраЗенека» являлась единственным обладателем патента на производство лекарственного средства с активным веществом дапаглифлозин. Препарат выпускался под названием «Форсига». Патент на него истек в 2023 году. Согласно п. 2 ст. 1363 ГК РФ, «АстраЗенека» имела возможность продления патента на дапаглифлозин в течение 6 месяцев с даты получения патента либо в течение полугода с даты получения регистрационного удостоверения на препарат. Заявления о продлении патентов подаются только в эти сроки, но от компании в этот период ничего не поступало! После окончании срока первоначального патента «АстраЗенеки» несколько фармкомпаний из РФ зарегистрировали собственные аналоги дапаглифлозина.