Российские препараты с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок еще пять лет

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Двадцать лет компания «АстраЗенека» являлась единственным обладателем патента на производство лекарственного средства с активным веществом дапаглифлозин. Препарат выпускался под названием «Форсига». Патент на него истек в 2023 году. Согласно п. 2 ст. 1363 ГК РФ, «АстраЗенека» имела возможность продления патента на дапаглифлозин в течение 6 месяцев с даты получения патента либо в течение полугода с даты получения регистрационного удостоверения на препарат. Заявления о продлении патентов подаются только в эти сроки, но от компании в этот период ничего не поступало! После окончании срока первоначального патента «АстраЗенеки» несколько фармкомпаний из РФ зарегистрировали собственные аналоги дапаглифлозина.
Как сообщает gorod55.ru, юристы «АстраЗенеки» направили жалобы в СК и ФАС на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию. В итоге компания получила вторичный патент сроком до 2028 года — то есть российские препараты с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок еще 5 лет.
Среди компаний, возразивших против продления патента «АстраЗенеки», — российская «Северная звезда», а также «Акрихин», планировавшая производство аналога под названием «Фордиглиф». Так же поступили и другие компании, в числе которых словенская KRKA.
Несмотря на все усилия, российские препараты с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок еще 5 лет —
Роспатент не отозвал повторный патент зарубежной «АстраЗенеки». Россиянам остается только «Форсига», стоимость которой ощутимо выросла за последние годы и продолжает расти. Поэтому покупка оригинала является проблемой: препарат получают только 12% нуждающихся, несмотря на то, что дапаглифлозин необходим миллионам граждан с диабетом и сопутствующими заболеваниями.
По словам экспертов, поступление в продажу отечественных аналогов могло бы снизить стоимость лечения на 30%. Основной массе пациентов такой препарат был бы по карману. Но «АстраЗенека» упорно сражается за сохранение своей монополии, следствием чего становится дефицит жизненно важных лекарств.
Сейчас на территории России проживает 4,5 миллиона зарегистрированных пациентов с диабетом, еще столько же недиагностированных. Около 12 миллионов граждан страдают хронической сердечной недостаточностью, и многим из них тоже требуется дапаглифлозин.
Яркой иллюстрацией того, как аналоги лекарств отечественного производства могут решить проблему дефицита препаратов, является случай с препаратом «Оземпик». Когда страна столкнулась с ограничениями поставок, проблему удалось решить благодаря российским дженерикам.