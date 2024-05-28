Пунктуальная Тюмень! Маршрут от #Кудабежать для тех, кто ценит время

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Достопримечательность расположена на пересечении улиц Республики и Мориса Тореза. Сооружение выполнено в виде пирамиды, в которую встроены 14 колоколов разных размеров и три циферблата. Они оснащены электродвигателями, которые приводят в движение конструкцию. Каждый новый час начинается со своей мелодии.
На музыкальной волне двигаемся в сторону пересечения улиц Ленина и Орджоникидзе. Здесь расположилась еще одна местная достопримечательность и символ города: водонапорная башня. Несмотря на промышленное назначение, архитекторы выполнили ее из красного кирпича в готическом стиле. Как-никак городской объект. В итоге башня стала самым высоким на тот момент зданием в городе — 25 метров.
В начале XX века за водой сюда приходил весь город. Одно ведро стоило одну копейку. Возле башни также были устроены поилки для животных, так как вплоть до 1950-х годов в Тюмени осуществляли конные транспортные и грузовые перевозки. Когда в городе появилась современная система водоснабжения, водонапорная башня перестала качать воду. В здании разместился подростковый клуб. А местные альпинисты используют его для тренировочного скалолазания. Можно понаблюдать за процессом, ведь здесь пробежка подходит к концу.