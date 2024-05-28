Пунктуальная Тюмень! Маршрут от #Кудабежать для тех, кто ценит время

В начале XX века за водой сюда приходил весь город. Одно ведро стоило одну копейку. Возле башни также были устроены поилки для животных, так как вплоть до 1950-х годов в Тюмени осуществляли конные транспортные и грузовые перевозки. Когда в городе появилась современная система водоснабжения, водонапорная башня перестала качать воду. В здании разместился подростковый клуб. А местные альпинисты используют его для тренировочного скалолазания. Можно понаблюдать за процессом, ведь здесь пробежка подходит к концу.