nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Пунктуальная Тюмень! Маршрут от #Кудабежать для тех, кто ценит время

Пунктуальная Тюмень! Маршрут от #Кудабежать для тех, кто ценит время

28 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI
Пунктуальная Тюмень! Маршрут от #Кудабежать для тех, кто ценит время
В Тюмени вы точно никуда не опоздаете. Здесь множество городских часов, которые напомнят время. Например, на пробежку вас может разбудить не просто звук будильника, а мелодичный звон городских курантов. Возле них и начинается маршрут «Часы».

Достопримечательность расположена на пересечении улиц Республики и Мориса Тореза. Сооружение выполнено в виде пирамиды, в которую встроены 14 колоколов разных размеров и три циферблата. Они оснащены электродвигателями, которые приводят в движение конструкцию. Каждый новый час начинается со своей мелодии.

Фото: 1MI

На музыкальной волне двигаемся в сторону пересечения улиц Ленина и Орджоникидзе. Здесь расположилась еще одна местная достопримечательность и символ города: водонапорная башня. Несмотря на промышленное назначение, архитекторы выполнили ее из красного кирпича в готическом стиле. Как-никак городской объект. В итоге башня стала самым высоким на тот момент зданием в городе — 25 метров.

Фото: 1MI

В начале XX века за водой сюда приходил весь город. Одно ведро стоило одну копейку. Возле башни также были устроены поилки для животных, так как вплоть до 1950-х годов в Тюмени осуществляли конные транспортные и грузовые перевозки. Когда в городе появилась современная система водоснабжения, водонапорная башня перестала качать воду. В здании разместился подростковый клуб. А местные альпинисты используют его для тренировочного скалолазания. Можно понаблюдать за процессом, ведь здесь пробежка подходит к концу.

  • Дистанция: ≈ 1 км
  • Время: 12 минут в среднем темпе
  • Сложность: справится даже ленивый
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
Подпишитесь
До критической отметки осталось меньше метра: Иртыш в Тобольске прибавил за день 6 см
Сегодня, 03:45
«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий
Сегодня, 07:41
Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?
Сегодня, 08:04
Готовьте кондиционеры! Эксперты прогнозируют особенно жаркое лето в Тюмени
Вчера, 09:58
Цены рухнут? Что ждет рынок недвижимости в Тюмени после отмены льготной ипотеки?
Сегодня, 06:19
12 участков автомобильных дорог ушли под воду в Вагайском районе из-за паводка
Сегодня, 07:21
"