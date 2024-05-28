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Поиски 7-летней девочки в сиреневой куртке завершены в Тюмени

Поиск завершен: 7-летнюю школьницу в сиреневой куртке прекратили искать в Тюмени

28 мая 2024, 08:32
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Поиски 7-летней девочки в сиреневой куртке завершены в Тюмени

В тюменском селе Муллаши меньше чем за сутки нашли пропавшую 7-летнюю девочку. Вероника Белобородова ушла из дома 27 мая и не вернулся.

В ориентировке, опубликованной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт», было указано, что, когда ребенка видели в последний раз на ней была одета сиреневая куртка. К счастью, поиски завершились успешно — школьнику нашли. Где был ребенок — информации нет. Известно, что с Вероникой все в порядке и в настоящее время она находится дома.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвым пропавшего 10 мая 38-летнего Сергея Попцова. Тело мужчины достали из Туры спасатели.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск
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