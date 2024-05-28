Поиск завершен: 7-летнюю школьницу в сиреневой куртке прекратили искать в Тюмени

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В ориентировке, опубликованной волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт», было указано, что, когда ребенка видели в последний раз на ней была одета сиреневая куртка. К счастью, поиски завершились успешно — школьнику нашли. Где был ребенок — информации нет. Известно, что с Вероникой все в порядке и в настоящее время она находится дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвым пропавшего 10 мая 38-летнего Сергея Попцова. Тело мужчины достали из Туры спасатели.