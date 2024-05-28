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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Тюменцев предупредили об опасной пылевой буре на трассе

«Будьте осторожны!»: на тюменской трассе опасная пылевая буря

28 мая 2024, 12:57
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили об опасной пылевой буре на трассе

Водителей Тюменской области предупредили об опасном погодном явлении на одной из тюменских трасс. На юге региона прогнозируют осадки и порывы ветра.

Кадры непогоды по дороге в Криваданово водители опубликовали в социальных сетях. Тюменцев призывают проявлять осторожность.

«Будьте внимательны! Пылевая буря в сторону Криваданова!», — написал очевидец.
Видео: ЧП Тюмень

Об авариях на данном участке трассы не сообщалась, также как и о дополнительных нарядах ДПС. Комментарии Госавтоинспекции ожидаются.

Синоптики заранее предупреждали о непогоде в Тюменской области. На юге региона прогнозируются дожди, сильные порывы ветра и похолодание. Из-за штормовой погоды в областной столице и Тобольске отменили речные прогулки.

Кроме того, «Наш город» писал, что тюменцам не стоит ждать жаркого и солнечного лета в июне.

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