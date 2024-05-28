«Будьте осторожны!»: на тюменской трассе опасная пылевая буря

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Кадры непогоды по дороге в Криваданово водители опубликовали в социальных сетях. Тюменцев призывают проявлять осторожность.
«Будьте внимательны! Пылевая буря в сторону Криваданова!», — написал очевидец.
Об авариях на данном участке трассы не сообщалась, также как и о дополнительных нарядах ДПС. Комментарии Госавтоинспекции ожидаются.
Синоптики заранее предупреждали о непогоде в Тюменской области. На юге региона прогнозируются дожди, сильные порывы ветра и похолодание. Из-за штормовой погоды в областной столице и Тобольске отменили речные прогулки.
Кроме того, «Наш город» писал, что тюменцам не стоит ждать жаркого и солнечного лета в июне.