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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Из-за паводка в Вагайском районе затопило 12 участков автодорог

12 участков автомобильных дорог ушли под воду в Вагайском районе из-за паводка

28 мая 2024, 07:21
Фото: 1MI

Из-за паводка в Вагайском районе затопило 12 участков автодорог

Теперь добраться до некоторых сел и деревень можно только при помощи водного транспорта. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Для сообщение между населенными пунктами ходят два теплохода «Заря». В расписании 13 остановок, однако, в случае необходимости водный транспорт может остановиться практически в любом месте. Рейсы пользуются у местных жителей популярностью.

Видео: тг-канал Александр Моор

В настоящее время уровень воды в Вагае составляет 822 сантиметра выше нулевой отметки. За последние сутки этот показатель не изменился.

Ранее «Наш Город» писал, что в районе Тобольска за последние 24 часа уровень воды в Иртыше поднялся еще на 6 сантиметров и достиг отметки 757 сантиметров выше нуля поста. До критической отметки, 853 сантиметра, остается меньше 1 метра.

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