12 участков автомобильных дорог ушли под воду в Вагайском районе из-за паводка

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Для сообщение между населенными пунктами ходят два теплохода «Заря». В расписании 13 остановок, однако, в случае необходимости водный транспорт может остановиться практически в любом месте. Рейсы пользуются у местных жителей популярностью.
В настоящее время уровень воды в Вагае составляет 822 сантиметра выше нулевой отметки. За последние сутки этот показатель не изменился.
Ранее «Наш Город» писал, что в районе Тобольска за последние 24 часа уровень воды в Иртыше поднялся еще на 6 сантиметров и достиг отметки 757 сантиметров выше нуля поста. До критической отметки, 853 сантиметра, остается меньше 1 метра.