В Тюмени запели часы! Послушаем на маршруте #Кудабежать

Но это как-нибудь в следующий раз. А пока в неспешном темпе исследуем парк. Перед колесом обозрения необычный арт-объект. Такого точно не увидите нигде. 10-метровая конструкция вмещает в себя небесные светила: в центре — луна и солнце, а вокруг расположились звезды-домики, за которыми прячутся персонажи из сказок Пушкина. Каждый час открывается одна из створок, приоткрывая двери в сказку. И все это под музыкальный аккомпанемент.