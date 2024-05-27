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Published Сегодня, 19:47

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

В Тюмени запели часы! Послушаем на маршруте #Кудабежать

В Тюмени запели часы! Послушаем на маршруте #Кудабежать

27 мая 2024, 19:47
Фото: 1MI
Концерт в исполнении… часов. Чтобы услышать такое, не поленитесь отправиться по маршруту «Поющие часы» в Тюмени.

Стартуем от Городской площади — это новый квартал в центре города. Его еще называют «ковром», так как он состоит из нескольких зон. Первая — парк, зеленый оазис. По задумке авторов концепции, это своеобразное фойе, которое плавно переходит в общественное внутреннее пространство. Таким образом складывается единый «рисунок» нового городского кластера.

Фото: 1MI

От городской площади неспешно двигаемся на Цветной бульвар — это главная пешеходная зона в центре города, включающая в себя городской парк культуры и отдыха, спортивный комплекс и цирк. Возле него встретите самого Юрия Никулина, который словно бы приглашает заглянуть на представление.

Фото: 1MI

Но это как-нибудь в следующий раз. А пока в неспешном темпе исследуем парк. Перед колесом обозрения необычный арт-объект. Такого точно не увидите нигде. 10-метровая конструкция вмещает в себя небесные светила: в центре — луна и солнце, а вокруг расположились звезды-домики, за которыми прячутся персонажи из сказок Пушкина. Каждый час открывается одна из створок, приоткрывая двери в сказку. И все это под музыкальный аккомпанемент.

Фото: 1MI

После музыкальной паузы двигаемся… к счастью. Оно в движении. Об этом напоминает скульптура «Танцуйте и будьте счастливы». Это девиз Станислава Попова, известного танцора, который в паре со своей женой Людмилой в 1970-х годах XX века выиграл не один чемпионат по бальным танцам. На этой позитивной ноте с бега можно перейти на танец. Ведь маршрут подошел к концу.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 900 м
  • Время: 10 минут в среднем темпе
  • Сложность: справится даже ребенок
Видео: 1MI
#Видео#Город#Тюмень#Туристы#Достопримечательности
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