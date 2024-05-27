В Минэкономразвития РФ отчитались об увеличении числа МСП до 6,5 млн

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В текущем году также сохраняется тенденция 2023 года по росту числа бизнесменов: в 2023 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 6,35 млн, прибавив 5,9% относительно 2022 года, пишут iz.ru.
Зампредседателя Правительства России Александр Новак считает, что такая динамика свидетельствует об успешном преодолении последствий санкционного давления на нашу страну в последние годы. Справиться с воздействием санкций помогла в том числе оказываемая в рамках воплощения утвержденного президентом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» поддержка. Сформированная властями система основана на адресности оказываемой поддержки и контроле за ее исполнением на уровне российских регионов. Это дает возможность бизнесу развиваться даже в условиях оказываемого санкционного давления и новых реалий.
Стоит отметить, что около половины заработавших в этом году субъектов МСП занимаются розничной и оптовой торговлей (38,2%), перевозками (7,8%) и строительством (5,9%).
«По состоянию на 10 мая в реестре МСП зарегистрировано порядка 2,34 млн юридических лиц. Из них на долю микропредприятий приходится около 2,14 млн единиц, малых — 184 тысячи и средних предприятий — 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в стране почти в два раза больше — 4,2 млн единиц», — отчитался о росте сектора глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Сектор малого и среднего предпринимательства наиболее развит в Москве — собственный бизнес здесь открыли почти 927 тысяч предпринимателей, вдвое меньше — в Подмосковье. Далее идут Северная столица с результатом 377 тысяч бизнесменов, Краснодарский край — с 306 тысячами МСП, Свердловская область — с 214 тысячами.
«Сегодня малый и средний бизнес является полноценным участником национальной экономики, обеспечивая импортозамещение, развивая производство, создавая новые рабочие места. В 2023 году доля кредитов МСП в общем объеме кредитования достигла 21%. Для сравнения — в 2020 году этот показатель составлял только 10%. При этом в количестве кредитов МСП выросли почти в 2 раза (на 72%), и по итогам 2023 года на них пришлось 92% всех выданных кредитов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес стремится к развитию и масштабированию», — рассказал о росте сектора за последние годы возглавляющий Корпорацию МСП Александр Исаевич.