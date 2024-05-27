«Канализация — ничья»: из-за бюрократии тюменская деревня тонет в фекалиях

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По словам местных жителей, сейчас часть стоков разливается по улице Луговая. Неравнодушные люди, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, обустроили специальную канаву. Но они переживают, что нечистоты дойдут до реки, а также близлежащего национального природного парка.
Три года назад глава Бухтальского поселения Анна Маркова объявила деревенским, что больше их канализация обслуживаться не будет, пишет Neft. Связано это, по словам чиновницы с незаключенным с коммунальной службой контрактом и отсутствием документов на объект.
Как сообщает издание, ситуацию в деревне не исправило и вмешательство прокуратуры. Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов призвал местных заключать договора с коммунальщиками в индивидуальном порядке.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы хотят пожаловаться Путину на мангалы в парке.