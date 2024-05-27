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Тюменскую деревню заливает фекалиями из-за неразберихи в документах

«Канализация — ничья»: из-за бюрократии тюменская деревня тонет в фекалиях

27 мая 2024, 14:36
Фото: 1MI

Тюменскую деревню заливает фекалиями из-за неразберихи в документах

Деревню Новопокровка в Нижнетавдинском районе заливает фекалиями. Сточные воды выходят из канализации, которая не ремонтировалась десятки лет.

По словам местных жителей, сейчас часть стоков разливается по улице Луговая. Неравнодушные люди, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, обустроили специальную канаву. Но они переживают, что нечистоты дойдут до реки, а также близлежащего национального природного парка.

Три года назад глава Бухтальского поселения Анна Маркова объявила деревенским, что больше их канализация обслуживаться не будет, пишет Neft. Связано это, по словам чиновницы с незаключенным с коммунальной службой контрактом и отсутствием документов на объект.

Как сообщает издание, ситуацию в деревне не исправило и вмешательство прокуратуры. Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов призвал местных заключать договора с коммунальщиками в индивидуальном порядке.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы хотят пожаловаться Путину на мангалы в парке.

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