Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию

Красавица подверглась большому количеству хейта из-за своей излишней худобы. Позже девушка призналась, что страдала от анорексии. Поклонники сочувствовали блогерше до тех пор, пока она не решилась на липосакцию и рекламу соков для похудения уже после шокирующих признаний о том, что едва выжила из-за РПП. Также, фанаты обратили внимание и на излишнюю отечность лица девушки, даже обвиняли ее в алкоголизме — все оказалось прозаичнее: девушка вколола филлеры, которые стали причиной отеков на лице.