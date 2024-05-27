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Назвали ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию

Хайп и безобразия: ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию

27 мая 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney

Назвали ТОП-7 тюменских блогерш, скандально прославившихся на всю Россию

Тюменская область породила большое количество талантливых и знаменитых людей. Многие из них строят свою карьеру на хайпе, просмотрах, скандалах и провокациях. «Наш город» собрал ТОП-7 тюменских блогерш, которые стали популярны на всю Россию и продолжают эпатировать.
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Блогеры

Инстасамка

Конечно, лидирует именно она. Уроженку Тобольска Инстасамку (Дарья Зотеева) можно по праву считать той самой одиозной блогершей, которая прославилась участием в различных скандалах. Нередко инфоповоды, связанные с ней, вызывали общественный резонанс.

Так, к примеру, в 2019 году она инсценировала ограбление в своей квартире, чтобы привлечь внимание общественности. Еще одной громкой историей стал инцидент с визажистами. Рэп-исполнительница в грубой форме выгнала девушек за дверь своей квартиры и выбросила их кисти и дорогу косметику в подъезд.

Фото: Телеграм-канал Инстасамки

Позже блогершу облили зеленкой на улице. Позже выяснилось, что это тоже была инсценировка. Инстасамка нередко вступала в публичные конфликты со своими коллегами. К примеру, с Клавой Кокой и Кристиной Си. С обеими исполнительницами она должна была записать совместные песни, но тяга Даши к скандалам оказалась сильнее, чем к творчеству.

В 2021 году тоболячка попала во все заголовки СМИ. Ее концерты начали отменять по всей России из-за нецензурной лексики и пропаганде запрещенных веществ в ее песнях. Инстасамке даже пришлось наведаться к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она пообещала чиновнице исправиться: писать песни без мата и пропагандировать семейные ценности.

Трек Инстасамки «За деньги да» взорвал чарты и зазвучал даже в эфире федеральных каналов. Сейчас Дарья Зотеева — одна из самых востребованных артисток в России.

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Алёна Водонаева

Блогер и журналист из Тюмени Алена Водонаева начала свой путь к звездности с участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Она запомнилась в популярном проекте своими яркими отношениями со Степаном Меньщиковым и Маем Абрикосовым, а также бесконечными конфликтами со тогда еще юной Ольгой Бузовой, которая тоже начала свой путь на телевидение с участия в «Доме-2».

Фото: Социальные сети Алены Водонаевой

Водонаева успела побыть ведущей различных телепередач, попробовать себя в качестве певицы и актрисы, а также влезть в различные конфликты и скандалы. Она оскорбляла людей с лишним весом, называя их «свиньями», чем вызвала хейт со стороны подписчиков, называла российских и западных звезд «страшными», высказывалась плохо о своих коллегах-блогерах.

Все свои мысли Водонаева публикует в своем телеграм-канале. Туда слетаются любители скандалов и хайпа: некоторые соглашаются с популярной тюменкой, а кто-то приходит, чтобы осудить ее.

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София Броян

София Броян — популярный в соцсетях блогер из Ишима. Сначала пользователи полюбили ее за искрометное чувство юмора и смешные видео, а потом забавная толстушка похудела и окружила себя еще большей армией поклонников.

Фото: Социальные сети Софии Броян

Девушка стала мегапопулярна, сбросив 110 килограммов лишнего веса. После экстремального похудения тюменка обратилась к скандальному хирургу Тимуру Хайдарову, который ушил ей кожу. Теперь блогерша мотивирует своих подписчиц бороться со своими недостатками и любоваться своим отражением в зеркале. София даже приняла участие в шоу Малахова, где рассказала о своем опыте пластических операций.

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Алёна Шишкова

Уроженка Тюмени Алена Шишкова прославилась, благодаря участию в конкурсе «Мисс Россия — 2012». В сети завирусился ролик, на котором Алена предстала «глупой блондинкой», когда отвечала на стандартные вопросы в рамках одного из этапов конкурса красоты.

Позже тюменка стала развивать модельную карьеру. Успела поработать в Токио и Милане. Сняться в нескольких клипах и рекламных роликах. Позже Шишкову уличили в романтических отношениях с разработчиком Telegram Павлом Дуровым. Спустя годы девушка признается, что их связывала лишь дружба.

Фото: Социальные сети Алены Шишковой

Серьезные отношения у тюменки сложились с известным рэпером Тимати, которому она родила дочку Алису. Пара прекратила романтические отношения, сейчас они, по словам Алены, лишь дружат и воспитывают дочь.

Красавица подверглась большому количеству хейта из-за своей излишней худобы. Позже девушка призналась, что страдала от анорексии. Поклонники сочувствовали блогерше до тех пор, пока она не решилась на липосакцию и рекламу соков для похудения уже после шокирующих признаний о том, что едва выжила из-за РПП. Также, фанаты обратили внимание и на излишнюю отечность лица девушки, даже обвиняли ее в алкоголизме — все оказалось прозаичнее: девушка вколола филлеры, которые стали причиной отеков на лице.

За жизнью Шишковой продолжают следить более 6 млн подписчиков в социальных сетях.

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Лола Тейлор

Уроженка Ишима Лола Тейлор прославилась на весь мир. Настоящее имя — Любовь Бушуева. Девушка построила карьеру порно-актрисы. Не одобряем.

За год у нее выпадало около 300 съемочных дней, каждый из которых длился до 9 часов. Число партнеров, с которыми Лоле довелось сниматься, она точно не припомнит, но они исчисляются сотнями.

Фото: Социальные сети Лолы Тейлор

В своих социальных сетях Тейлор делится проблемами с психикой, здоровьем, а также афиширует выпуск секс-игрушек. Помимо этого она занимается изобразительным искусством, а в 2017 году выпустила книгу о секретах работы в порноиндустрии. Помимо этого, она заявила о желании брать уроки вокала, чтобы стать певицей. Более того, она откровенно признается, что занимается предоставлением эскорт-услуг.

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Теренюша

Тюменка Светлана Захарова прославилась в сети под псевдонимом Теренюша. Девушка занимается разработкой учебных курсов для блогеров и медийных персон. По уровню скандалов со своим участием она, конечно, не дотягивает до других своих соотечественниц.

Но в наш топ она попала не случайно. В декабре 2022 года Теренюша попала в неприятную ситуацию. Ее обвиняли в организации вечеринки, где были нарушены коронавирусные ограничения. Сама Светлана свою причастность к организации мероприятия отрицала.

Фото: Социальные сети Теренюши

Позже из магазинов начали изымать весь тираж книги Светланы Захаровой «Ты уже бренд. Как стать лидером мнений в социальных сетях за 30 дней». Все дело в том, что книжные магазины побоялись, что их привлекут к ответственности — в книгах фигурирует соцсеть, признанная экстремистской в России.

Сейчас тюменка живет в Москве и продолжает строить карьеру блогера.

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Юлия Гаврилина

Юлия Гаврилина, которая стала известна в ТIkTok (заблокированной в России соцсети) под псевдонимом Юлька Шпулька, родилась в Тюмени. Девушка полюбилась интернет-пользователям своими короткими видео в социальных сетях.

Гаврилина регулярно получает отрицательные комментарий касательно своего хрипловатого голоса и неоднократно признавалась, что это ее главный комплекс. Но это не помешало ей начать петь — она записала несколько треков, с которыми даже успела выступить на крупных площадках страны.

Фото: Социальные сети Юлии Гаврилиной

Девушка прославилась еще и своими отношениями со скандальным блогером Даней Милохиным. Позже она призналась, что парень ей изменял, и это сказалось на ее психике. Она тяжело пережила разрыв. Сейчас у Гаврилиной десятки миллионов подписчиков в различных социальных сетях, она принимает участие в телевизионных шоу и дружит с множеством влиятельных блогеров.

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