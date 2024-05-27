Главной темой ПМЭФ-2024 станет создание многополярного мира

Как отметил Антон Кобяков, советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, достижение стабильности и справедливости в многополярном мире возможно лишь при появлении новых центров влияния. Новые глобальные игроки должны быть готовы предлагать решения мировых проблем и активно участвовать в создании нового мирового порядка. Кобяков также подчеркнул, что ПМЭФ представляет собой платформу для обсуждения и обмена идеями на высшем уровне, пишет 56orb.ru.