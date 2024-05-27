Главной темой ПМЭФ-2024 станет создание многополярного мира

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как отметил Антон Кобяков, советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, достижение стабильности и справедливости в многополярном мире возможно лишь при появлении новых центров влияния. Новые глобальные игроки должны быть готовы предлагать решения мировых проблем и активно участвовать в создании нового мирового порядка. Кобяков также подчеркнул, что ПМЭФ представляет собой платформу для обсуждения и обмена идеями на высшем уровне, пишет 56orb.ru.
Программа форума включает четыре тематических направления, разделенных на 150 сессий. Эти сессии затрагивают вопросы перехода к многополярной мировой экономике, развития российской экономики и технологий, поддерживающих лидерство стран, а также вопросы здоровья и традиционных ценностей.
Более 1000 модераторов и спикеров примут участие в форуме. Особое внимание будет уделено роли России в новом многополярном мировом порядке и новым экономическим лидерам, способным предложить альтернативы традиционным центрам влияния.
В этом году флагманский проект Фонда Росконгресс в сфере технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» будет представлен в обновленном формате на площади более 1000 квадратных метров.
Напомним, что ПМЭФ-2024 состоится с 5 по 8 июня.
Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером форума.