Восьмилетнему посетителю выставки «Россия» подарили сертификат на поездку Тобольск

14-милионный гость выставки «Россия» отправится в Тобольск

На выставке-форуме «Россия» в Москве встретили 14-милионного гостя. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Об это сообщает пресс-служба выставки-форума.