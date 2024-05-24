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14-милионный гость выставки «Россия» отправится в Тобольск

Восьмилетнему посетителю выставки «Россия» подарили сертификат на поездку Тобольск

24 мая 2024, 16:21
Фото: 1MI

14-милионный гость выставки «Россия» отправится в Тобольск

На выставке-форуме «Россия» в Москве встретили 14-милионного гостя. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Об это сообщает пресс-служба выставки-форума.

Мальчика вместе с его родителями встречали в «Доме полимеров». Госятм подарили сертификат на экскурсию в Тобольск.

«В программе юбилейных посетителей — экскурсия по местам детства великого ученого-энциклопедиста, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году. Также они посетят „гиганта на Иртыше“ или ЗапСибНефтехим — крупнейший и самый современный комплекс России по производству синтетических материалов, из которых в дальнейшем будет сделан телефон, трубы, одежда, детали автомобиля, посуда и множество других вещей, без которых сложно представить повседневную жизнь современного человека», — говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Ранее «Наш город» сообщал, что власти реализуют в Тюмени федеральный туристический кластер.

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