Тюменцам рассказали, зачем нужен самозапрет на сделки с недвижимостью

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
По мнению депутатов, самозапрет на сделки с недвижимостью должен защитить людей от «черных риелторов». Что это такое и как его оформить — рассказывают «Новые Известия».
Самозапрет на совершение сделок с недвижимостью — новый механизм, который появился в законодательстве в этом году. Он позволяет людям оформить добровольный запрет на действия, касающиеся обращения с недвижимым имуществом. Поводом для его принятия стали жалобы людей на мошенников, которые с помощью разных схем похищают чужое имущество.
По данным Росреестра, сейчас в российском законодательстве уже есть некоторые меры, направленные на защиту владельцев недвижимости от действий мошенников и «черных риелторов». Например, можно внести запись о невозможности госрегистрации права без личного участия собственника в ЕГРН. Это можно сделать через Госуслуги.
Очевидно, что имеющихся на данный момент мер недостаточно. Дело в том, что воспользоваться вышеуказанным механизмом могут не все россияне. Чтобы установить самозапрет, гражданин должен иметь электронную подпись.
В первую очередь, это затруднительно для пожилых людей. По мнению законодателей, самозапрет должен быть доступен всем людям без исключения, поэтому механизм еще предстоит доработать.
Полное отсутствие механизма самозапрета зачастую приводит к плачевным последствиям. По словам руководителя Костромской областной общественной организации «Воскресение» Александра Пушкарева, жертв махинаций с недвижимостью меньше не становится.
Он рассказал, что мошенники выбирают в качестве жертв одиноких пенсионеров или пьющих людей. Например, недавно к ним в ночлежку попала супружеская пара из Москвы.
«У них было две квартиры в Москве. На них вышли люди, пообещавшие им переезд в комфортную квартиру в Подмосковье с хорошей доплатой, которой с лихвой хватит до конца жизни на безбедную старость. Однако в итоге людей обманули. Ни жилья в Подмосковье, ни обещанной доплаты они так и не получили», — поделился Пушкарев.
После заключения сделки москвичи оказались в разваливающемся сарае в Костромской области. Жить в нем было невозможно, поэтому соседи помогли паре перебраться в ночлежку.
Полиция супругам помочь не смогла. На фоне стресса у мужа развилась онкология. Болезнь победила. Жена же пережила тяжелую операцию и осталась без ноги. Сейчас она проживает в доме престарелых.
«Я считаю, что самозапрет или другой механизм для защиты собственников жилья в нашей стране очень нужен. Но проблема в том, что изобретательность мошенников тоже не стоит на месте. Как только выходит новый закон — они ищут способы, как его обойти. Поэтому принятые правила нужно будет корректировать — по мере возникновения новых проблем», — предположил Пушкарев.
Подать заявление на оформление самозапрета можно через Госуслуги. Для этого нужны:
Заявление нужно будет подписать электронной подписью через приложение «Госключ». Запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение пяти дней, а в личном кабинете появится уведомление.
В законодательстве не обошлось и без исключений. К ним относятся следующие ситуации:
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