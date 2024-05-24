nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Эксперты рассказали, зачем нужен самозапрет на сделки с недвижимостью

Тюменцам рассказали, зачем нужен самозапрет на сделки с недвижимостью

24 мая 2024, 08:22

Эксперты рассказали, зачем нужен самозапрет на сделки с недвижимостью

С инициативой введения в России механизма самозапрета на совершение сделок с недвижимостью выступили депутаты Госдумы. Их идею поддержал Росреестр.

По мнению депутатов, самозапрет на сделки с недвижимостью должен защитить людей от «черных риелторов». Что это такое и как его оформить — рассказывают «Новые Известия».

Что такое самозапрет?

Самозапрет на совершение сделок с недвижимостью — новый механизм, который появился в законодательстве в этом году. Он позволяет людям оформить добровольный запрет на действия, касающиеся обращения с недвижимым имуществом. Поводом для его принятия стали жалобы людей на мошенников, которые с помощью разных схем похищают чужое имущество.

По данным Росреестра, сейчас в российском законодательстве уже есть некоторые меры, направленные на защиту владельцев недвижимости от действий мошенников и «черных риелторов». Например, можно внести запись о невозможности госрегистрации права без личного участия собственника в ЕГРН. Это можно сделать через Госуслуги.

По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест
Узнать подробнее

Что не так с нынешним механизмом?

Очевидно, что имеющихся на данный момент мер недостаточно. Дело в том, что воспользоваться вышеуказанным механизмом могут не все россияне. Чтобы установить самозапрет, гражданин должен иметь электронную подпись.

В первую очередь, это затруднительно для пожилых людей. По мнению законодателей, самозапрет должен быть доступен всем людям без исключения, поэтому механизм еще предстоит доработать.

Последствия полного отсутствия самозапрета

Полное отсутствие механизма самозапрета зачастую приводит к плачевным последствиям. По словам руководителя Костромской областной общественной организации «Воскресение» Александра Пушкарева, жертв махинаций с недвижимостью меньше не становится.

Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
Узнать подробнее

Он рассказал, что мошенники выбирают в качестве жертв одиноких пенсионеров или пьющих людей. Например, недавно к ним в ночлежку попала супружеская пара из Москвы.

«У них было две квартиры в Москве. На них вышли люди, пообещавшие им переезд в комфортную квартиру в Подмосковье с хорошей доплатой, которой с лихвой хватит до конца жизни на безбедную старость. Однако в итоге людей обманули. Ни жилья в Подмосковье, ни обещанной доплаты они так и не получили», — поделился Пушкарев.

После заключения сделки москвичи оказались в разваливающемся сарае в Костромской области. Жить в нем было невозможно, поэтому соседи помогли паре перебраться в ночлежку.

Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
Узнать подробнее

Полиция супругам помочь не смогла. На фоне стресса у мужа развилась онкология. Болезнь победила. Жена же пережила тяжелую операцию и осталась без ноги. Сейчас она проживает в доме престарелых.

«Я считаю, что самозапрет или другой механизм для защиты собственников жилья в нашей стране очень нужен. Но проблема в том, что изобретательность мошенников тоже не стоит на месте. Как только выходит новый закон — они ищут способы, как его обойти. Поэтому принятые правила нужно будет корректировать — по мере возникновения новых проблем», — предположил Пушкарев.

Как оформить самозапрет?

Подать заявление на оформление самозапрета можно через Госуслуги. Для этого нужны:

  • Подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
  • Паспортные данные и ИНН;
  • Кадастровый номер объекта недвижимости.
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
Узнать подробнее

Заявление нужно будет подписать электронной подписью через приложение «Госключ». Запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение пяти дней, а в личном кабинете появится уведомление.

Когда самозапрет не действует?

В законодательстве не обошлось и без исключений. К ним относятся следующие ситуации:

  • Заявление на регистрацию прав подают наследники после смерти собственника;
  • Заявление подает сторона нотариально удостоверенной сделки;
  • Заявление поступает на основании решения суда;
  • Заявление подает уполномоченный орган исполнительной власти.

Ранее «Наш город» писал, что неизвестные люди начали торговать биткоинами на улицах Тюмени. Цены на монеты начинаются от трех тысяч рублей.

Читайте также:
Налево запрещено: в Тюмени ликвидировали левые повороты на популярном перекресткеПодросток-мотоциклист попал в больницу после ДТП в ТобольскеГрузовик и легковушка провалились под землю на парковке в Тюмени. ФОТО
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Законы#Мошенничество#Закон#Законопроект
Подпишитесь
Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
Сегодня, 03:31
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
Сегодня, 04:41
Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
Сегодня, 01:00
Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени
Вчера, 10:13
По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест
Вчера, 11:34
Президент Путин поручил предоставить отпуск тюменцам, пострадавшим от большой воды
Вчера, 07:00
"