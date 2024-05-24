Тюменцам рассказали, зачем нужен самозапрет на сделки с недвижимостью

Самозапрет на совершение сделок с недвижимостью — новый механизм, который появился в законодательстве в этом году. Он позволяет людям оформить добровольный запрет на действия, касающиеся обращения с недвижимым имуществом. Поводом для его принятия стали жалобы людей на мошенников, которые с помощью разных схем похищают чужое имущество.