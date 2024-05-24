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Жители Тюменской области потратили на ювелирные украшения 1.1 миллиарда рублей

Траты тюменцев на ювелирные украшения выросли на 21% за год

24 мая 2024, 04:17
Фото: Изображение Midjourney

Жители Тюменской области потратили на ювелирные украшения 1.1 миллиарда рублей

С начала года тюменцы потратили на ювелирные украшения 1.1 миллиарда рублей. Объемы проданных украшений выросли на 33%.

Жители Тюменской области тратят на ювелирные украшения столько же, сколько в среднем по России. В первом квартале 2024 года средний чек в Тюмени составил 8.6 тысячи рублей, в России — 8.65 тысячи, рассказали аналитики центра SOKOLOV РБК Тюмень.

За год траты жителей Тюмени на ювелирные украшения выросли на 21%, в целом по стране — на 17%. Объем проданных украшений в регионе достиг 1.1 миллиарда рублей, что на 33% больше, по сравнению с прошлым годом. Траты россиян за год выросли на 32,8% — до 106.5 миллиарда рублей.

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«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре российского ювелирного рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. На возросший спрос также наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за первый квартал до 6576 рублей за грамм», — добавили аналитики.

Ранее «Наш город» писал, что с начала года жители Тюменской области потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей. Траты тюменцев выросли на 18%.

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