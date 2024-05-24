Траты тюменцев на ювелирные украшения выросли на 21% за год

За год траты жителей Тюмени на ювелирные украшения выросли на 21%, в целом по стране — на 17%. Объем проданных украшений в регионе достиг 1.1 миллиарда рублей, что на 33% больше, по сравнению с прошлым годом. Траты россиян за год выросли на 32,8% — до 106.5 миллиарда рублей.