Траты тюменцев на ювелирные украшения выросли на 21% за год

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
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Updated Сегодня, 04:19
Жители Тюменской области тратят на ювелирные украшения столько же, сколько в среднем по России. В первом квартале 2024 года средний чек в Тюмени составил 8.6 тысячи рублей, в России — 8.65 тысячи, рассказали аналитики центра SOKOLOV РБК Тюмень.
За год траты жителей Тюмени на ювелирные украшения выросли на 21%, в целом по стране — на 17%. Объем проданных украшений в регионе достиг 1.1 миллиарда рублей, что на 33% больше, по сравнению с прошлым годом. Траты россиян за год выросли на 32,8% — до 106.5 миллиарда рублей.
«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре российского ювелирного рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. На возросший спрос также наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за первый квартал до 6576 рублей за грамм», — добавили аналитики.
Ранее «Наш город» писал, что с начала года жители Тюменской области потратили в магазинах более 150 миллиардов рублей. Траты тюменцев выросли на 18%.