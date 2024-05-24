«Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса

Яндекс 360 для бизнеса — это цифровая среда для эффективной командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Трекер для управления проектами, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки, Вики, Формы и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнёрами и многое другое.