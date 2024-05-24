nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

«Славянск ЭКО» переведет коммуникации команды в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса

24 мая 2024, 07:30
Реклама. ООО «Яндекс» . erid: LjN8KVY4X
Нефтеперерабатывающая компания «Славянск ЭКО» перенесет рабочие коммуникации в онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса. Это позволит полностью отказаться от разрозненных on-premise* решений в пользу единой платформы.

Компании договорились о сотрудничестве в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Интеграция сервисов Яндекс 360 для бизнеса позволит создать удобную единую площадку для эффективной совместной работы более 1500 сотрудников, — отметили представители «Славянск ЭКО».

Помимо применения привычных инструментов для работы команды, таких как Почта, Облачное хранилище, Календарь, Мессенджер, Документы, Телемост и других, «Славянск ЭКО» планирует развивать цифровые коммуникации компании с использованием чат-ботов. Отмечается, что Яндекс 360 для бизнеса предоставит предприятию инструменты для бесшовной миграции и переносу данных на новую SaaS-платформу. Далее специалисты компании будут не только оказывать консультационную поддержку, но и расширять функциональность решений за счет обновления действующих сервисов и интеграции новых.

Ранее в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса переехали первый в России 4PL-оператор, оказывающий логистические услуги на территории РФ и других стран СНГ Альянс Major Logistics, компания Faberlic, крупнейший производитель биотехнологических препаратов в России Генериум, один из крупнейших в России производителей товаров повседневного спроса «Юнилевер Русь» и другие.

Яндекс 360 для бизнеса — это цифровая среда для эффективной командной работы, в которой собраны все необходимые сервисы, упрощающие бизнес-процессы и деловое общение: Почта, Диск для хранения файлов, Телемост с видеозвонками, Трекер для управления проектами, Документы, Мессенджер, Рассылки, Заметки, Вики, Формы и Календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнёрами и многое другое.

Славянск ЭКО — нефтеперерабатывающая компания, поставляющая нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив — Славянский НПЗ, который расположен в городе Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Мощность НПЗ — 5,2 млн тонн в год, его доля в общем объеме переработки нефти в ЮФО составляет 9%.

On-premise* — это метод развертывания программного обеспечения или приложений, которые устанавливаются и функционируют на собственных серверах и инфраструктуре компании-заказчика.

#Анастасия Имамахметова#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Услуги#Почта#Конференции#Экспорт#Яндекс#Онлайн#Календарь#Развитие#Сервисы#Мессенджер
Подпишитесь
Паводок-2024: рост уровня воды в тюменских реках не останавливается
Сегодня, 03:31
Опять скандал: из тюменской больницы массово уволился медперсонал
Сегодня, 04:41
Наперегонки с ветром: тюменские байкеры открывают мотосезон
Сегодня, 01:00
Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени
Вчера, 10:13
По семь человек на путевку: в пришкольных лагерях Тюмени детям не хватает мест
Вчера, 11:34
Президент Путин поручил предоставить отпуск тюменцам, пострадавшим от большой воды
Вчера, 07:00
"