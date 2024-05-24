Компанию тюменского олигарха и мецената уличили на неуплате налогов

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Компания «Сами», входящая в состав предприятий, основателем которых является тюменский миллиардер и Генеральный консул Республики Корея в УрФО Игорь Самкаев, задолжала налоговой более 320 тысяч рублей. Эти данные указаны в системе «Прозрачный бизнес».
Согласно финансовому отчету, последний раз компания платила налоги в 2022 году — 274 тысячи рублей. На данный момент она должна 326.9 тысячи рублей. По последним данным СБИС, «Сами» работает в убыток. В 2023 году расходы компании превысили доходы на 11.5 миллиона рублей, а ее активы имеют отрицательную стоимость.
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