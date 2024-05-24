Компанию тюменского олигарха и мецената уличили на неуплате налогов

Согласно финансовому отчету, последний раз компания платила налоги в 2022 году — 274 тысячи рублей. На данный момент она должна 326.9 тысячи рублей. По последним данным СБИС, «Сами» работает в убыток. В 2023 году расходы компании превысили доходы на 11.5 миллиона рублей, а ее активы имеют отрицательную стоимость.