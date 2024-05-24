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Компания тюменского олигарха задолжала налоговой более 300 тысяч рублей

Компанию тюменского олигарха и мецената уличили на неуплате налогов

24 мая 2024, 09:38
Фото: 1MI

Компания тюменского олигарха задолжала налоговой более 300 тысяч рублей

Последний раз компания платила налоги в 2022 году. Также было замечено, что она работает в убыток.

Компания «Сами», входящая в состав предприятий, основателем которых является тюменский миллиардер и Генеральный консул Республики Корея в УрФО Игорь Самкаев, задолжала налоговой более 320 тысяч рублей. Эти данные указаны в системе «Прозрачный бизнес».

Согласно финансовому отчету, последний раз компания платила налоги в 2022 году — 274 тысячи рублей. На данный момент она должна 326.9 тысячи рублей. По последним данным СБИС, «Сами» работает в убыток. В 2023 году расходы компании превысили доходы на 11.5 миллиона рублей, а ее активы имеют отрицательную стоимость.

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#Любовь Селезнева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Налоги#Налог#Бизнесмен#Миллиардер
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