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Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени

Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени

24 мая 2024, 06:17
Фото: 1MI
Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени
Какое место в Тюмени называют «легкими города»? Узнаете, отправившись по маршруту «Рождественский собор». Надеваем кроссовки полегче и вперед, навстречу к природе.

Держим путь от храма Рождества Пресвятой Богородицы. Любопытно, что его построили в 1998 году в поселке Мыс на частные средства. Деревянная церковь на опушке леса стала местной достопримечательностью, которая привлекает туристов. Помимо того, что здесь проходят службы, храм еще и действующая культурная площадка. Если повезет, сможете посетить одно из мероприятий, а заодно полюбоваться внутренним убранством храма.

Фото: 1MI

Затем направляемся дальше, к одному из самых живописных мест Тюмени: лесопарку им. Гагарина. Это лесной массив в 30 минутах езды от центра города. Дорожки протоптаны отдыхающими и спортсменами. Так что бежать здесь, вдыхая ароматы хвои и березы, — одно удовольствие. Площадь этого лесного массива более 100 га, часто парк называют «легкими города». Поэтому это место считается идеальным для занятий спортом.

Фото: 1MI

А вот аттракционов и кафе здесь нет. Лесопарк им. Гагарина признан природным памятником регионального значения. Поэтому ничто не нарушит вашу гармонию. Не пробегите мимо реки Туры. Здесь делаем круг и возвращаемся к исходной точке маршрута.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 2,4 км
  • Время: 28 минут в среднем темпе
  • Сложность: много кислорода
#Видео#Город#Тюмень#Достопримечательности
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