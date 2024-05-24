Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Держим путь от храма Рождества Пресвятой Богородицы. Любопытно, что его построили в 1998 году в поселке Мыс на частные средства. Деревянная церковь на опушке леса стала местной достопримечательностью, которая привлекает туристов. Помимо того, что здесь проходят службы, храм еще и действующая культурная площадка. Если повезет, сможете посетить одно из мероприятий, а заодно полюбоваться внутренним убранством храма.
Затем направляемся дальше, к одному из самых живописных мест Тюмени: лесопарку им. Гагарина. Это лесной массив в 30 минутах езды от центра города. Дорожки протоптаны отдыхающими и спортсменами. Так что бежать здесь, вдыхая ароматы хвои и березы, — одно удовольствие. Площадь этого лесного массива более 100 га, часто парк называют «легкими города». Поэтому это место считается идеальным для занятий спортом.
А вот аттракционов и кафе здесь нет. Лесопарк им. Гагарина признан природным памятником регионального значения. Поэтому ничто не нарушит вашу гармонию. Не пробегите мимо реки Туры. Здесь делаем круг и возвращаемся к исходной точке маршрута.