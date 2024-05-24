Глоток свежего воздуха от #Кудабежать в Тюмени

Затем направляемся дальше, к одному из самых живописных мест Тюмени: лесопарку им. Гагарина. Это лесной массив в 30 минутах езды от центра города. Дорожки протоптаны отдыхающими и спортсменами. Так что бежать здесь, вдыхая ароматы хвои и березы, — одно удовольствие. Площадь этого лесного массива более 100 га, часто парк называют «легкими города». Поэтому это место считается идеальным для занятий спортом.